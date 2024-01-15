DEM Parti'den CHP'ye ittifak şartı: İstanbul'da 3 ilçeyi istiyorlar

15 Ocak 2024 09:39 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 09:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın zaferle ayrıldığı seçinde büyük bir hüsrana uğrayan muhalefet kanadı, yerel seçimlerde de aynı sonuçla karşılaşmamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Seçime yaklaşık 2,5 ay kala pazarlıklar hız kazandı.

İYİ Parti'den ret cevabı alan CHP, iş birliğinde rotayı DEM Parti'ye çevirmişti. İki parti arasında gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretlerin detayları da ortaya çıkmaya başladı.

CHP'nin DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile yapıtğı görüşmenin hemen ardından yapılan açıklamalarda, iki partinin yerelde iş birliği yapılacak şehirler üzerinde çalışmaya başladığı aktarılmıştı.

İş birliğine ilişkin Bakırhan, "İş birliği, güç birliği seçeneklerin tartışılabileceğini dile getirdik. Arkadaşlarımız kent uzlaşısının, iş birliği sağlanacak kentlerin hangileri oldukları konusunda bir çalışma yürütecekler" ifadelerini kullanmıştı.

DEM PARTİ 3 İLÇEYE GÖZ KOYDU

Kulislere yansıyan haberlere göre; İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu muhatap gören DEM Parti, iş birliğine sıcak baktığı iddia edildi. DEM Parti'nin iş birliği şartı olarak Kürt seçmenin yoğun olarak yaşadığı Esenyurt, Sultangazi ve Sancaktepe'yi istiyor. CHP kanadında ise bu isteklere sıcak bakılmıyor.