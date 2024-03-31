DEM Parti’den İmamoğlu açıklaması: 'Bu oylar benim' demesin

31 Mart 2024 23:18 - Güncelleme : 31 Mart 2024 23:26

Karabük'te dikkat çeken seçim sonucu: Türkiye'nin en genci oldu

Karabük'te dikkat çeken seçim sonucu: Türkiye'nin en genci oldu

Türkiye, 31 Mart Yerel Seçimleri için sandık başına gitti. DEM'in İstanbul adayı Meral Danış Beştaş da seçimlerle ilgili açıklama yaparak Ekrem İmamoğlu’na göndermede bulundu.

“BU OYLAR BENİM DEMESİN”

Beştaş seçimlerden çıkan sonucu DEM Parti seçmeninin AK Parti'yi cezalandırması şeklinde yorumlayan Beştaş şunlar söyledi:

"Neden böyle diyorum? İmamoğlu 'Bu oylar benimdir' demesin sakın. Aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi. Neden? AK Parti'yi cezalandırmak istedi, cevap vermek istedi."