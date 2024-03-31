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Ramazan Vuslat
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31 Mart 2024 23:18 - Güncelleme : 31 Mart 2024 23:26

DEM Parti’den İmamoğlu açıklaması: 'Bu oylar benim' demesin

DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu’na gönderme yaparak "Bu oylar benimdir demesin” dedi.

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com.tr
DEM Parti’den İmamoğlu açıklaması: &#039;Bu oylar benim&#039; demesin

Türkiye, 31 Mart Yerel Seçimleri için sandık başına gitti. DEM'in İstanbul adayı Meral Danış Beştaş da seçimlerle ilgili açıklama yaparak Ekrem İmamoğlu’na göndermede bulundu.

“BU OYLAR BENİM DEMESİN”

Beştaş seçimlerden çıkan sonucu DEM Parti seçmeninin AK Parti'yi cezalandırması şeklinde yorumlayan Beştaş şunlar söyledi:

"Neden böyle diyorum? İmamoğlu 'Bu oylar benimdir' demesin sakın. Aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi. Neden? AK Parti'yi cezalandırmak istedi, cevap vermek istedi."

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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