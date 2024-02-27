DEM Parti'li Beştaş 2019'u hatırlattı, 'alacağımız var' dedi

27 Şubat 2024 23:31 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 23:35

Yerel seçimlere 32 gün kala siyaset sahnesi ısındı. DEM Parti İstanbul'da İBB Başkan adayı olarak Meral Danış Beştaş'ı gösterirken, CHP lideri Özgür Özel sarf ettiği, "Bize kazandırmak değil kaybettirmek üzerine bir strateji izliyorlar" sözlerine yüklendi.

"Sanki biz mecburmuşuz gibi, bir borcumuz varmış gibi konuşuyorlar" diyen Beştaş, "Oraya geleceksek eğer bizim CHP'den alacağımız var. 2019'da verdiğimiz destek ortada. Daha dün ya, 14-28 Mayıs var ortada" dedi.

HAKKARİ ÖRNEĞİNİ VERDİ!

14-28 Mayıs'ta Hakkari'de Kılıçdaroğlu'na verilen yüzde 72 oyu hatırlatan Beştaş, "Hakkari, İzmir'i geçmiş, Diyarbakır CHP'nin kalelerini geçmiş. Bu konuda hiç kimse bizimle bu dille konuşamaz. Buna izin vermeyiz, cevabını veririz yani" diyerek yüklendi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir önceki seçimde HDP hiçbir talebi olmadan AK Parti'ye kaybettirmek için her şeyi yapıyordu. Bu seçimde gücünü biraz da muhalefete gösterme isteğinde. Görünürde baktığımızda DEM Parti'nin izlediği strateji de milletvekillerinden okuduğumuz sözcüleri tarafından yalanlanmayan bir şekilde, AK Parti'yle 1 Nisan sonrasına yönelik. Yani kayyum atama meselesi başta olmak üzere çeşitli görüşmeler yapılıyor" demişti.