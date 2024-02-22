DEM Parti’nin 6 büyükşehir adayı belli oldu

22 Şubat 2024 18:50 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 19:01

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, DEM Parti'nin 6 büyükşehir belediye başkan adayını tanıttı.

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisinin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayının Şehriban Defişat ve Mahfuz Güleryüz, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise Perihan Pakize Sinemillioğlu olduğunu bildirdi.

6 ADAY DAHA RESMİLEŞTİ

Buna göre DEM Parti'nin 6 büyükşehirde belediye başkan adayları şunlar:

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehriban Defişat ve Mahfuz Güleryüz

Aydın Büyükşehir Belediyesi Suzan Koç ve Raif Kanat

Hatay Büyükşehir Belediyesi Perihan Pakize Sinemillioğlu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkan Aslan ve Akın Birdal

Muğla Büyükşehir Belediyesi Candan Süsoy ve Yusuf Uludağ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Müselma Keskintürk ve Sadi Özdemir.

DEM Parti daha önce 8 büyükşehir, 5 il ve 367 ilçe belediye başkanlığı için adaylarını açıklamıştı. DEM Parti'nin daha önce açıklanan büyükşehir adayları şöyle: