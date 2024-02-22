22 Şubat 2024 18:50 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 19:01
DEM Parti’nin 6 büyükşehir adayı belli oldu
DEM Parti 6 büyükşehir belediye başkan adayını tanıttı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, tek tek adaylarını açıkladı.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, DEM Parti'nin 6 büyükşehir belediye başkan adayını tanıttı.
Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisinin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayının Şehriban Defişat ve Mahfuz Güleryüz, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise Perihan Pakize Sinemillioğlu olduğunu bildirdi.
6 ADAY DAHA RESMİLEŞTİ
Buna göre DEM Parti'nin 6 büyükşehirde belediye başkan adayları şunlar:
- Adana Büyükşehir Belediyesi Şehriban Defişat ve Mahfuz Güleryüz
- Aydın Büyükşehir Belediyesi Suzan Koç ve Raif Kanat
- Hatay Büyükşehir Belediyesi Perihan Pakize Sinemillioğlu
- İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkan Aslan ve Akın Birdal
- Muğla Büyükşehir Belediyesi Candan Süsoy ve Yusuf Uludağ
- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Müselma Keskintürk ve Sadi Özdemir.
DEM Parti daha önce 8 büyükşehir, 5 il ve 367 ilçe belediye başkanlığı için adaylarını açıklamıştı. DEM Parti'nin daha önce açıklanan büyükşehir adayları şöyle:
- Ankara Büyükşehir Belediyesi Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan
- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Celalettin Ekmen ve Gülser Yıldırım
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Selman Tutumlu ve Ayfer Yılmazer
- Malatya Büyükşehir Belediyesi Abdulvahap Ekim ve Sevim Şimşek Bayram
- Bursa Büyükşehir Belediyesi İhsan Seylan ve Bilmez Erboğa
- Konya Büyükşehir Belediyesi Gülbahar Gündüz ve Bülent Kılıç
- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasan Özgüneş ve Selda İlgöz Koçyiğit
- Aydın Büyükşehir Belediyesi Suzan Koç ve Naif Kanat.
Kaynak: Anadolu Ajansı