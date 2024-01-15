DEM Parti'nin 8 ilde daha adayları belli oldu

15 Ocak 2024 11:48 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 11:59

Partilerin yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. DEM Parti'de de adaylar belirlenmesi için parti içinde bir ön seçim düzenlenmişti. Ön seçimin ardından isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı. DEM Parti'de Batman, Hakkari, Ağrı, Bingöl, Muş, Iğdır, Siirt ve Van’ın belediye başkan adayları seçildi. Adaylar seçim komisyonu tarafından onaylandıktan sonra resmi olarak açıklanacak.

HAKKARİ İKİNCİ TURA KALDI

Hakkari Belediye eş başkanlığını belirlemek için yapılan halk oylaması 2. tura kaldı. Ön seçimde Viyan Tekçe 315, Sinem Seven 248, Şükrü Çallı 272, Mehmet Sıddık Akış 240 oy aldı. Adayların birbirine yakın oy alması üzerine seçim ikinci tura kaldı. 2.tur seçimin sonuca göre DEM Parti’nin Hakkari belediye başkan adayları Mehmet Sıdık Akış ve Viyan Tekçe oldu.

Batman’da yapılan ön seçimlerde ise 4 bin delege oy kullandı. Ön seçimi 1361 oy alan Gülistan Sönük ile 1753 oy alan Mehdi Öztüzün kazandı.

SİİRT VE VAN ADAYLARI DA BELLİ OLDU

Siirt’te gerçekleşen seçimlerde Safiye Alağaş ve Mehmet Kaysi, Ağrı’da Hazal Aras ve Memet Akkuş, Iğdır’da Mehmet Nuri Güneş ve Nejla Kum, Bingöl’de Aydın Burçin seçildi. Bingöl’de kadın adayın merkezi komisyon tarafından belirleneceği öğrenildi.

Muş’ta Sırrı Söylemez ön seçimlerde çıkan isim oldu. Kadın adayın merkezi komisyon tarafından kaydedildi. DEM Parti’nin Van Büyükşehir Belediye Eş başkanlığı adaylığına Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal seçildi.