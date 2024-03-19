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Ramazan Vuslat
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19 Mart 2024 17:09 - Güncelleme : 19 Mart 2024 17:22

DEM Parti'nin adayı öldürülen teröristin annesi çıktı

DEM Parti'nin Mersin'in merkez ilçesi Akdeniz Belediyesi için gösterdiği Nuriye Arslan'ın, operasyondan öldürülen PKK'lı teröristin Musa Arslan'ın annesi olduğu ortaya çıktı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
DEM Parti&#039;nin adayı öldürülen teröristin annesi çıktı

Yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti'de yine bir skandal ortaya çıktı. DEM Parti Akdeniz Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan'ın 2017 yılında Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz öldürülen 5 PKK'lı teröristlerden Musa Arslan'ın annesi olduğu ortaya çıktı

"İSTİKLAL MARŞI OKUMAK ZORUNDA DEĞİLİM' DEMİŞTİ...

Halen Akdeniz Belediyesinde meclis üyesi olan Nuriye Arslan, belediye meclis toplantısında "İstiklal Marşı okumak zorunda değilim" demiş ve bu sözleri tepki almıştı.

DEM Parti'nin adayı öldürülen teröristin annesi çıktı - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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