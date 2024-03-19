DEM Parti'nin adayı öldürülen teröristin annesi çıktı

19 Mart 2024 17:09 - Güncelleme : 19 Mart 2024 17:22

Yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti'de yine bir skandal ortaya çıktı. DEM Parti Akdeniz Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan'ın 2017 yılında Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz öldürülen 5 PKK'lı teröristlerden Musa Arslan'ın annesi olduğu ortaya çıktı

"İSTİKLAL MARŞI OKUMAK ZORUNDA DEĞİLİM' DEMİŞTİ...

Halen Akdeniz Belediyesinde meclis üyesi olan Nuriye Arslan, belediye meclis toplantısında "İstiklal Marşı okumak zorunda değilim" demiş ve bu sözleri tepki almıştı.