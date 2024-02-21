DEM Parti'nin liste krizinin perde arkasında neler yaşandı? Cem Küçük açıkladı...

21 Şubat 2024 09:27 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 09:50

CHP ile ittifak görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine kendi adaylarıyla seçime girme kararı alan DEM Parti'de dün liste krizi yaşandı. DEM Parti evrakları yetiştiremediği için İstanbul'da Meral Danış Beştaş'ı aday gösteremediği iddia edildi. Parti yöneticileri başvurunun zamanında yapıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada; DEM Parti'nin başvurusunun 16,55'te alındığı, işlemlerin 17.14'te tamamlandığı belirtilerek, DEM Parti'nin İstanbul'da seçime girdiği kaydedildi.

Yaşanan bu krizin ardından CHP ile DEM Parti'nin yeniden ittifak temasları kurduğu iddiaları bile konuşuldu... TGRT Haber ekranlarında Günaydın Türkiye programının sunucusu Cem Küçük, DEM Parti'nin yaşadığı bu krizin perde arkasında neler olduğunu aktardı.

"KASITLI OLARAK SON ANA BIRAKTILAR"

DEM Partililerin kasıtlı olarak son ana kadar aday çıkarmadıklarını aktaran Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü aday çıkardığında her halükarda DEM Parti seçmeninin önemli bir kısmı kendi adayına yönelecek. Tartışmalar 4'e kadar sürmüş ondan sonra listeler götürülmüş. Hala o öyle bu böyle; İmamoğlu kazanırsa işlerinin daha kolay olacağını düşünüyorlar. Ben orada bir gecikme falan böyle trafiğe takıldı o gerçekçi değil. İstanbul'da trafik olduğunu bilen biri ona göre yola çıkar.

BAKIRHAN: KİMSENİN KUYRUKÇUSU, YANCISI DEĞİLİZ

Son ana kadar bazıları aday çıkarmayalım demişler. Tuncer Bakırhan da 'Sürekli CHP'yi destekleyecek bir parti değiliz, kimseye borcumuz yok, kimsenin kuyrukçusu, yancısı değiliz' demiş"