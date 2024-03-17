DEM Parti'nin mitinginde PKK propagandası! Gözaltılar var 

17 Mart 2024 19:09 - Güncelleme : 17 Mart 2024 19:10

Türkiye yerel seçimlere kısa süre kala Yenikapı'da Nevruz etkinliğinde, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri ve PKK paçavrası açıldı.

Etkinlikte partililere seslenen DEM Parti İBB adayı Meral Danış Beştaş, “Biz diyoruz ki İmralı kapılarını açın, tecride son verin. Öcalan özgür olmalı. Nevruz özgürlüktür. Diyarbakır’da bize laf söyleyip gelip burada bize şirinlik yapmayın. Bu seçimde kırmızı kart gösteriyoruz. Kendimize oy vereceğiz, partimiz etrafında kenetleneceğimizi her fırsatta söylüyoruz" dedi.

PKK PAÇAVRASI AÇILDI

Seçim mesajlarının dikkat çektiği mitingde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleri açıldı.

Etkinlikte bununla birlikte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş lehine sloganlar atıldı.

GÖZALTILAR VAR

Etkinliğin ardından katılımcıların dağıldığı sırada polise mukavemet gösteren bazı kişiler gözaltına alındı.