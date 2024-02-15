Demokrat Parti, İstanbul ve Ankara kararını açıkladı

15 Şubat 2024 14:20 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 14:27

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı çatısı altında yer alan Demokrat Parti, 6'lı masanın dağılmasının ardından yerel seçimlere tek başına hazırlanıyor. Buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile iş birliği için temas kuran Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin 31 Mart yerel seçimlerinde sergileyeceği tutumu açıkladı.

AK Parti'ye eleştirilerde bulunan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal; Ankara'da Mansur Yavaş'ı, İstanbul'da ise Ekrem İmamoğlu'nu destekleme kararı aldıklarını duyurdu.

MANSUR YAVAŞ'A DESTEK: YOLUN AÇIK OLSUN

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gültekin Uysal, Mansur Yavaş'a desteğini şu sözlerle ifade etti:

"Mansur Başkanım; Moğol İstilasından buyana Ankara’nın uğradığı en büyük yağma hareketine son vererek 5 yıl önce Ankara’nın üzerindeki kara örtüyü kaldırmayı başardınız; daha nice güzel hizmetleri Başkentimizin Şehremini olarak yapacağınızdan eminiz! Allah yolunuzu açık etsin!"

"BİR TARAFTA SOYAN, BİR TARAFTA SOYGUNU DURDURAN VAR"

İstanbul'da da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini belirten Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin adayı Murat Kurum'a göndermeler yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan AK Parti'nin İstanbul'daki 25 yılını 'Biz bu şehre ihanet ettik, hala da ediyoruz' diye ikrar etmişti. Pişmanlık yok, utanma yok, çekinme yok. Eseriyle gurur duyuyor ki bugün de İstanbul'u o hale getirenlerden birini, hem de en önde gelenlerden birini İstanbul'a başkan yapmaya çalışıyor.

Biz, Demokrat Parti olarak daha dün Saraçhane'de 'Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı asla çaldırtmayacağız' diye haykırmıştık. Bugün de aynı noktadayız. Tekrar böyle bir vurgunun, böyle bir talanın gerçekleşmesine engel olmak bizim milletimize karşı vazifemizdir.

Bugün bakıyoruz, dünümüzü çalanlar yarınımızı da çalma gayretinde. Bizim derdimiz millet. Bir tarafta İstanbul'a ihanetin mimarları var, bir tarafta 25 senede verilen zararı 5 yılda toparlayan bir başkan. Bir tarafta Anadolu'nun Moğol İstilası'ndan bu yana görmediği bir kravatlı soygunu İstanbul'da yapanlar var; bir tarafta bu soygunu durduran, israfı bitiren, milletin kaynaklarını millete hizmet getirmek için kullanan Sayın İmamoğlu var.

"İMAMOĞLU'NUN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

Sayın Başkanımız ile 5 yıl boyunca güzel bir mesaimiz oldu; İstanbul için önerilerimizi sunabildik, birlikte projeler gelişebildik. Bu 5 yıla baktığımızda, Demokrat Parti olarak İstanbul halkı için en doğrusunun, bu kritik seçim sürecinde Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte mücadele vermek olduğuna kanaat getirdik.

Sayın başkanımızla yine birlikte ve aynı ahenkle çalışacağımıza inancımız tamdır. Hayırlısıyla ikinci döneminde birlikte çok daha büyük başarılara imza atmak temennisiyle Ekrem Başkanımızın sonuna kadar arkasındayız."