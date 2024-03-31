Deprem bölgesi 31 Mart seçim sonuçları: İşte depremin etkilediği 11 ilden ilk veriler

31 Mart 2024 16:38 - Güncelleme : 31 Mart 2024 17:12

31.03.2024 16:00

Türkiye'de 61 milyon 441 bin 882 seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için bugün sandık başına gitti. Deprem bölgesindeki illerde 31 Mart 2024 yerel seçim için vatandaş ikinci kez oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, deprem bölgesindeki illerin yapılan incelemelerden sonra seçime hazır olduğu bilgisini vermişti.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Hatay, Şanlıurfa ve Elazığ’da 31 Mart yerel seçim sonuçları belli oluyor.

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI VE PARTİLERİ

AK Parti: Fırat Görgel, İYİ Parti: Mesut Dedeoğlu, Memleket Partisi: Cuma Akpınar, Yeniden Refah: Muhammed Aydoğar, Zafer Partisi: Gökhan Canlı, CHP: Mukaddes Zeynep Arıkan, DEM Parti: Ali Ardıç

ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI VE PARTİLERİ

AK Parti: Ziya Polat, CHP: Abdurrahman Tutdere, İYİ Parti: İz Yücedağ, DEM Parti: Mehmet Bahattin Bilgin, Yeniden Refah: Nazif Atalay, Memleket Partisi: Ahmet Özalp, TİP: Erkan Boztemir

MALATYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI VE PARTİLERİ

AK Parti: Sami Er, CHP: Veli Ağbaba, İYİ Parti: Şeyhmus Göçmez, Memleket Partisi: Avnitalha Ucuzcu, Yeniden Refah Partisi: Bilal Yıldırım, Zafer Partisi: Sıddık Aktaş, BTP: Hakan Şireci

GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI VE PARTİLERİ

AK Parti: Fatma Şahin, İYİ Parti: Yaşar Sağlam, CHP: Muzaffer Ertürk, Yeniden Refah Partisi: Şükrü Yılmaz, Zafer Partisi: Mehmet Pamuk, DEM Parti: Selman Tutumlu

ADANA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI VE PARTİLERİ

AK Parti: Fatih Mehmet Kocaispir, CHP: Zeydan Karalar, İYİ Pari: Ayyüce Türkeş Taş, Memleket Partisi: Ethem Eke, Zafer Partisi: Umut Yanar, DEM Parti: Mahfuz Güleryüz

KİLİS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI VE PARTİLERİ

CHP: Hakan Bilecen, AK Parti: Reşit Polat, İYİ Parti: Yasin Topaloğlu, Saadet Partisi: Zeynep Gültekin, Zafer Partisi: Mehmet Emin Ertuğrul, DEM Parti: Ahmet Üçer

OSMANİYE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI VE PARTİLERİ

MHP: İbrahim Çenet, CHP: Serkan Karayiğit, İYİ Parti: Alpaslan Koca, Zafer Partisi: Ahmet Atakan Ertuğ, DEM Parti: Ziver Gümüş

DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI VE PARTİLERİ

AK Parti: Mehmet Halis Bilden, CHP: Cafer Pekdemir, İYİ Parti: Ahmet Çakır, Yeniden Refah: Hikmet Kaplan, Zafer Partisi: Mahmut Tatar, Saadet Partisi: Muhammed Sabır Fırat, DEM Parti: Ayşe Serra Bucak Küçük

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI VE PARTİLERİ

AK Parti: Şahin Şerifoğulları, MHP: Murat Aygen, CHP: Coşkun Çağlar Duran, DEM Parti: Hayrettin Kaya, Zafer Partisi: Muhammed Onur Omrak, Yeniden Refah: Faruk Septioğlu

HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI VE PARTİLERİ

AK Parti: Mehmet Öntürk, CHP: Lütfü Savaş, İYİ Parti: Nüsret Cömert, Memleket Partisi: Halil Kılıç, TİP: Gökhan Zan, Zafer Partisi: Ömer Çakır, Yeniden Refah: Nuri Parlak

ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI VE PARTİLERİ

AK Parti: Zeynel Abidin Beyazgül, CHP: Mustafa Koyuncu, İYİ Parti: Sinan Çelik, DEM Parti: Celaleddin Erkmen, Zafer Partisi: Suphi Kaya

31.03.2024 17:00

Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Şırnak ve Kilis'te 16.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi.