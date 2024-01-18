Deprem kriteri değişim getirdi

18 Ocak 2024 06:58 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 06:58

31 Mart'ta düçenlenecek yerel seçimler için geri sayım sürerken partiler de aday belirleme çaışmalarına devam ediyor. 7 Ocak’ta 26 adayını açıklayan Cumhur İttifakı, bugün de 48 şehrin belediye başkan adayını Ankara ATO Kongre ve Sergi Merkezinde ilan edecek.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ 11 İL AK PARTİ'DE

Cumhur İttifakı’nda en büyük değişim 6 Şubat depreminden etkilenen illerde olacak. Afet bölgesi ilan edilen 11 ilden yönetimi AK Parti’de olan yedisinde ve kayyımla yönetilen Diyarbakır’da yüzde 50’lik bir değişim söz konusu. 7 Ocak’ta Elâzığ adayını ilan eden ve mevcut başkan Şahin Şerifoğulları ile yola devam diyen AK Parti, Şanlıurfa ve Gaziantep’te de mevcut başkanları aday gösterecek. Kahramanmaraş, Kilis, Adıyaman ve Malatya’da yeni isimlerle yarışa girilecek.

ŞEHİRLEŞME UZMANLARI GÖREVE

Kahramanmaraş’ta İl Başkanı Fırat Görgel, Kilis’te eski AK Parti Milletvekili Reşit Polat, Adıyaman’da; daha önce Sakarya ve Elâzığ’da Orman Bölge Müdürlüğü yapan Ziya Polat, Malatya’da ise yüksek lisans eğitimini Mimarlık Anabilim Dalı’nda Kent Çalışmaları ve Yönetimi (Kentsel Dönüşüm) alanında tamamlayan Sami Er aday gösterilecek. Diyarbakır’a Yüksek Mimar Mehmet Halis Bilden, CHP’nin elinde bulunan Adana’da, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Hatay’da AK Parti İl Başkanı Mehmet Öntürk aday yapılacak. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de ise MHP’nin adayı ile seçime girilecek.

ERDOĞAN 23 OCAK'TA İL BAŞKANLARINI KABUL EDECEK

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ocak Salı günü il başkanları ile bir araya gelecek. Daha sonra başka programlarla Ankara ve İzmir’in ilçeleri yine Erdoğan’ın katılımıyla açıklanacak. Diğer şehirlerin ilçe adayları ise genel başkan yardımcıları öncülüğünde düzenlenen programlarla duyurulacak.

Öte yandan, beyanname de 30 Ocak Salı günü Ankara’da gerçekleştirilecek programla duyurulacak. Beyanname açıklanmadan bir gün önce ise MKYK toplantısı yapılacak. Toplantıya il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye başkan adayları, kadın ve gençlik kolları başkanları davet edilecek.

Miting programları da en kısa sürede başlayacak. MHP ile Manisa’nın da aralarında olduğu bazı illerde ortak mitingler düzenlenecek. Tunceli ve Bilecik’in de aralarında bulunduğu, uzun süredir gitmediği şehirlerde miting yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat’ta ise deprem bölgesini ziyaret edecek.