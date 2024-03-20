Depremin merkez üssünde yapılan ankette AK Parti adayı fark attı

20 Mart 2024 23:29 - Güncelleme : 20 Mart 2024 23:30

Yerel seçimlere kısa bir süre kala saha çalışmaları da kamuoyuyla paylaşılıyor. Ada Araştırma'nın son saha çalışması 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşti.

1-15 Mart tarihleri arasında bilgisayar destekli telefon görüşmesi ile 1500 kişi ile yapılan ankette Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin adayı Fırat Görgel önde çıktı.

Kahramanmaraş’ta yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusunu yönelten firmanın verilerine göre ikinci sırada Yeniden Refah Partisi'nin adayı Muhammed Aydoğar yer aldı.

Anket sonuçları şu şekilde:

AK Parti - Fırat Görgel: %50,4

Yeniden Refah Partisi - Muhammed Aydoğar: %23,2

CHP - Zeynep Arıkan: %19,6

Zafer Partisi - Gökhan Canlı: %3,3

GAZİANTEP'TE FATMA ŞAHİN ÖNDE

Depremde etkilenen iller arsında olan Gaziantep'te de AK Parti'nin adayı Fatma Şahin %56,3 olarak gösterildi. Ankete göre Şahin'i en yakın rakibi CHP'li Muzaffer Ertürk takip ediyor.

Gaziantep anketinde son durum: