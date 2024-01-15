Destici 'özerklik' paylaşımı iddialarına ateş püskürdü

15 Ocak 2024 14:41 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 14:42

Bu gelişme sonrası sosyal medyada Destici'nin çözüm sürecinde paylaştığı öne sürülen bir tweet dolaşıma sokuldu. Bahsi geçen paylaşımda "Analar, babalar ağlamasın diye özerkliği kabul edebiliriz" ifadeleri yer alıyordu.

"BU ÇAMUR BİZE YAPIŞMAZ BU İFTİRA BİZ DE TUTMAZ"

Söz konusu iddia sonrası gözlerin çevrildiği Destici'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Destici, "Öncelikle bizim, 'çözüm süreci' olarak adlandırılan uygulamanın öncesi ve sonrasındaki tavrımız net ve ortadadır. Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla iş birliği içinde olanların, ya da işbirliği içinde olanlarla yol yürüyenlerin şehitlerimizi istirmar etmeleriyle ilgili son paylaşımlarımız üzerine, bu gece saat 02.00'de, hangi çevrelerden ve hangi ajanlar tarafından servis edildiğini bildiğimiz ironi bile olmayan 'sahte' tweet görüntüsüyle bize saldıranlar şunu bilsinler ki; bu çamur bize yapışmaz, bu iftira biz de tutmaz" dedi.

"SALDIRANLARI DA NOT ETTİK"

Açıklamasının devamında konuyla ilgili yasal yollara başvuracağını belirten Destici, "Bu sahtekarlığın planlayıcıları ve aracılarıyla yargı önünde elbette hesaplaşacağız. Bu vatan haini, terör seviciler;Tarih ve millet önünde olduğu gibi, yargı karşısında da mahkum olacaklardır. Ayrıca bu çirkin operasyona sazanlık yapanları da, mal bulmuş mağribi gibi saldıranları da not ettik" ifadelerine yer verdi.