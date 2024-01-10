DEVA lideri Ali Babacan'dan ittifak kararı: Duymayan varsa duysun...

10 Ocak 2024 15:42 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 15:58

Türkiye, 81 gün sonra sandık başına gidecek. Partilerin yerel seçim hazırlıkları da hızla devam ediyor. AK Parti'de çalışmalar sorunsuz ilerlerken genel seçimlerde 6'lı masa etrafında toplanan partiler ise şimdilerde ittifak kuramıyor.

CHP'nin iş birliği teklifine İYİ Parti'den sonra bir veto da DEVA Partisi'nden geldi. DEVA lideri Ali Babacan, "Duymayan kalmamıştır ama ben yine de buradan söyleyeyim. Duymayan varsa duysun, bilmeyen varsa öğrensin" diyerek partisinin kararını açıkladı.

Babacan, DEVA Partisi'nin 31 Mart seçimlerine kendi adıyla, kendi logosuyla ve kendi adaylarıyla gireceğini duyurdu.

"BİZİMLE TEKRAR GÖRÜŞME İHTİYAMLİNİ ÇOK ZAYIF GÖRÜYORUM"

Babacan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı yaptıkları yarışta en önemli argümanlardan bir tanesinin yanlış olduğuna kanaat getirip de 'Ya biz hata yapmışız, Sayın Kılıçdaroğlu haklıymış. Gerçekten daha büyük birliktelik gerekliymiş' noktasına gelirler mi, bizimle tekrar görüşürler mi? Ben o ihtimali çok zayıf görüyorum. Çünkü çok kısa bir zaman içerisinde kendileriyle çelişme durumu olacak"