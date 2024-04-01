DEVA Partisi ilk belediyesini kazandı

01 Nisan 2024 09:53 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 09:54

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, DEVA Partisi adayı Mahmut Şahin yüzde 33,65 oy oranıyla Çelikhan Belediye Başkanlığı'nı kazandı.

AK Parti adayı Mustafa Bulut yüzde 29,59, Gelecek Partili Abdurrahman Yaylagül yüzde 23,95 ve Yeniden Refah Partili Mehmet Nebi Avcı yüzde 8,42 oy aldı.

ADIYAMAN'DA SÜRPRİZ SONUÇ

Seçimin en büyük sürprizlerinden biri CHP’nin AK Parti’nin Güneydoğu’daki kalelerinden biri olan Adıyaman’da kazanması oldu.

CHP'li aday Abdurrahman Tutdere aldığı yüzde 49 oy oranı ile en yakın rakibi AK Partili adaya 20 puanın üzerinde fark attı.

İşte oy oranları;

CHP adayı Abdurrahman Tutdere: 49,74

AK Parti adayı Ziya Polat: 27,42