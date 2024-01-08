DEVA Partisi yerel seçim kararını verdi! 125 adayla ittifaksız yola devam

08 Ocak 2024 17:49 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 17:52

Yerel seçimler için siyasi partiler kolları sıvadı. İstanbul için kıyasıya yarışın olacağı seçimde Meclis'te küçük grupları olan siyasi partiler de hazırlıklarını sürdürüyor.

Seçime kendi adaylarıyla girmeye hazırlanan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Niğde'de bir otelde düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını cevapladı.

"81 İLDE KENDİ ADAYLARIMIZLAR..."

Bir gazetecinin "DEVA Partisi olarak 81 ilde aday çıkaracak mısınız?" sorusu üzerine Babacan, tüm ülke sathında seçimlere kendi adları ve logolarıyla katılacaklarını söyledi.

BÜYÜKŞEHİR ADAYLARINI YORUMLADI

Bir gazetecinin "Büyükşehirlerle ilgili belirlenen isimler var hem CHP hem AK Parti'den. Bu adaylarla ilgili yorumlarınızı alabilir miyiz?" sorusuna cevap veren Babacan şunları söyledi:

"Demokrasimiz için Türkiye için hayırlı olsun diyorum. Demokraside siyasi partilerin rekabeti daha iyi hizmet için olmalı. Türkiye'de siyaset yapanlar siyaseti bir savaş alanı olarak düşünüyor. Siyaseti bir hamaset alanı olarak düşünüyor. Bazı siyasetçiler kendilerinden olmayanları düşman belliyor. Biz onlardan değiliz. Siyaset vatandaşlarımıza daha iyi hizmeti vermenin bir yarışıdır, bir rekabettir.

"ÇÖZÜM ÜRETEN BAŞKA PARTİ YOK"

Dolayısıyla biz tüm Türkiye sathında adaylarımızla beraber daha iyi hizmetin yarışı ve rekabeti içerisindeyiz. Elimiz boş değil. Pek çok parti biliyorsunuz, 'şunu yapacağım, bunu edeceğim' der ama bunu yazıya dökmekten korkar. Çünkü 'Yarın yazarım, yapamam, başıma iş gelir' diye ürkerler ya da yazmaya da üşenirler. Çünkü bizim gibi böyle 23 tane eylem planını açıklayıp, hazırlayıp her alanda ama her alanda ülkemizin sorunlarına çözüm üreten bir başka siyasi parti yok arkadaşlar."

"125 ADAYIMIZ HAZIR"

Türkiye genlinde 125 aday belirlediklerini söyleyen Babacan, diğer il ve ilçelerde çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"Bazı il gezilerinizde şahsınıza ve partinize karşı vatandaşlar tepki gösterdi. Bununla ilgili hiçbir açıklama yapmadınız. Bunun önlemini aldınız mı?" sorusuna Babacan, şöyle cevap verdi:

"Herhalde İstanbul Sancaktepe'deki olaydan bahsediyorsunuz. Tüm Türkiye'yi dolaşıyoruz. Bizim vatandaşlarımızla doğal buluşmalarımızda çok şükür vatandaşlarımız bizi büyük bir sevgi ve aynı zamanda da özlemle karşılıyor. Diyorlar ki 'sizi hiç ekranlarda göremiyoruz.' Ben de diyorum ki ne yapalım? Göstermiyorlar. Bizden korkuyorlar. 'Ali Babacan'ı çok gösterirsek bunlar iktidarı yarın alır' diye bizi göstermiyorlar. İşte buradayız diyoruz, canlısını görüyorsunuz diyoruz. Ama öyle tek tük farklı farklı yerlerde doğal olmayan, daha çok önceden planlanmış şekilde de provokasyon hadiseleri gerçekleşebiliyor. Yani bu Sancaktepe'deki konu da münferittir. Biz cuma namazındaydık. Cuma namazından sonra baktık birisi caminin kubbesinin yanındaki boşluğa çıkmış. Oradan bir şeyler söylüyor. Ben döndüm baktım. Ya dedim bu adamcağız düşer, eder. Bunu kim çıkarttı? Kim buna ne yaptı da oralara çıktı diye. Ondan sonra baktık malum kanallar, haber sitelerinde bir miktar haber olmuş. İşte 'Ali Babacan'a protesto, şu bu falan filan' diye. Çok şükür biz milletimizle barışığız."