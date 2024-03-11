DEVA Partisi'nde istifa depremi: Aday belirlemede hatalar yapıldı

11 Mart 2024 17:46 - Güncelleme : 11 Mart 2024 18:05

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. Partilerin belirlediği adaylar da bu süreçte seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye başkanlığı için seçilen isimler seçimlere odaklanmışken aday belirleme sürecinde haksızlık olduğunu öne süren bazı partiler de istifasını açıklıyor.

"ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜ HİÇ HOŞ DEĞİL..."

O isimlerden biri de DEVA Partisi Muğla İl Başkanı Emrah Çay oldu. Çay, yaptığı yazılı basın açıklamasıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı. Genel seçimlerdeki durumun beklentileri karşılamadığını belirterek bu nedenle birçok üyenin ve kadronun kaybedildiğini aktaran Çay, "Gelinen noktada yerel seçimlerde istenen ya da beklenen sonuçların alınamayacağı aşikâr olmasına rağmen, aday belirlemede yapılan hataların da göz önünde bulundurduğumda, ortaya çıkan görüntünün hiç de hoş olmadığını üzülerek seyretmekteyim" dedi.

"BÖYLE BİR YAPIDA OLMAM MÜMKÜM DEĞİL"

Bir siyasi yapıda hiyerarşi, istişare, ahde, vefa, nezaketin olmazsa olmazlardan olduğunu belirten Çay, "Bunların olmadığı bir yapıda olmam mümkün değildir. Arzu ettiğim siyaset anlayışını gerçekleştirme imkanı kalmadığına olan inancım kesinlik kazandığı için DEVA Partisi Muğla İl Başkanlığı görevinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.