DEVA Partisi'nden kongre hazırlığı: Nerede yanlış yaptık?

03 Nisan 2024 11:13 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 11:48

Türkiye'de milyonlarca seçmen sandık başına giderek oyunu kullandı. Türkiye tarihine geçecek olan seçimlerde; CHP birinci parti olarak çıktı. Büyük umutlarla kendi adaylarını seçime sokan DEVA Partisi ise sadece yüzde 0,33 oy alabildi. Bu kötü sonucun ardından DEVA Partisi'nden seçim sonuçlarını değerlendirdi ve kongre kararı alındı.

"NEREDE YANLIŞ YAPTIK, DAHA İYİ NASIL OLABİLİRDİ?"

Seçimlerde alınan sonuçların, "Nerede yanlış yaptık?", "Daha iyi nasıl olabilirdi?" hususlarını amasız, fakatsız bir biçimde ve mazeretlere sığınmadan ayrıntılı şekilde değerlendirildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"HERKESİN ÖNERİLERİ ALINACAKTIR"

"Seçim sonuçları en kısa zamanda Genel Merkez Yönetim Kurulunda da aynı açık yüreklilikle değerlendirilecek, bu süreçte teşkilat mensuplarımızın, adaylarımızın, gönüllülerimizin ve sözü olan herkesin değerlendirme ve önerileri alınacaktır. Partimizin genel merkez organlarının, insan kaynaklarının, söylem, hedef ve politikalarının değerlendirilmesini yapacak, yenileyecek en yüksek karar organı büyük kongredir. Bu kapsamda, Genel Merkez Başkanlık Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından daha önce başlatılmış bulunan ve yerel seçimler nedeniyle yavaşlamış olan ikinci olağan ilçe ve il kongrelerinin büyük kongre toplantısının üç ay içinde yapılmasını sağlayacak şekilde ivedilikle tamamlanmasını kararlaştırmıştır."