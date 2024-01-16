Devlet Bahçeli'den ABD ve Batı'ya sert tepki: Çürüyen habis virüsleri

16 Ocak 2024 11:10 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 11:22

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Partisinin yerel seçim hazırlıklarının devam ettiğini aktaran Bahçeli, "31 Mart Türk siyaset tarihinde kilit bir seçim olacak" dedi.

Cumhur İttifakı'nın kesin ve ezici başarıya ulaşması için insan üstü emekle çalışmanın öncelikli görev ve sorumlulukları olduğunu ifade eden Bahçeli, Yerel yönetimlerdeki ölü toprağını kaldıracaklarını söyledi.

CHP-DEM PARTİ İŞ BİRLİĞİ

CHP'de işlerin iyice sarpa sardığını belirten Bahçeli, aday tespitinde kriz ve karışıklık gün yüzüne çıktığı söyleyip, "içeriden demlenen, dışarıdan yemlenen CHP yönetimi akli melekelerini kaybetmekle kalmamış istikametini hepten şaşırmıştır" ifadelerini kullandı. CHP'nin DEM Parti ile yaptığı iş birliği görüşmelerine göndermede bulunan Bahçeli, "Terör ve bölücülük mağduru milletimizin güçlü iradesi demlenmiş CHP'den hesap sormaya yeterlidir" dedi.

İSRAİL, ABD VE BATI'YA SERT TEPKİ

Gazze'yi abluka altına alan İsrail'e, ABD'ye ve Batılı ülkelere de tepki gösteren Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Bir günah adasında serveti olan insanlık defolarının kız çocuklarına iğrenç muameleleri bir skandal ve barbarlıktır. İsrail masum halkın kanını dökerken ABD'de sinagog altındaki yasa dışı tünellerden insan ticaretine, pedofiliye ve organ mafyasına dair bulgular elde edilmiştir. Batı'nın çürüyen toplum bünyesinin saçtığı habis virüsler aynı anda dünyanın diğer coğrafyalarına da bulaşmaktadır. Bize göre hakim uluslararası sistem çöküş aşamasına geçmiştir.

"ABD'NİN İTİBAR KAYBETTİĞİ AÇIKTIR"

21. yüzyılda soykırım suçu işleyen İsrail'in Lahey'deki yargılanması yeni gelişmeleri tetikleme ihtimali taşıyor. ABD'nin de itibar kaybettiği açıktır. İnancım odur ki İsrail ve ABD günü geldiğinde damla damla akıttıkları kanların hesabını mutlaka vereceklerdir.

Bilhassa Amerikalılar, ABD'ye sahip çıkmalı. Tarihin hiçbir döneminde zulüm ayakta kalmış, kan dökerek, sömürerek, yağmalayarak varlığını sürdürebilmiş bir devlete tesadüf edilememiştir. ABD, sözde müttefik bir ülkedir ancak Türkiye'ye karşı yapmadığı kötülük, oynamadığı oyun, tezgahlamadığı saldırı, saçmadığı nifak neredeyse son 74 yıldır yapmadığı kalmamıştır"