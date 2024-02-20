Devlet Bahçeli'den Murat Kurum eleştirilerine cevap: Yıpratma çabaları boşuna

20 Şubat 2024 10:56 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 11:48

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Erzincan'da meydana gelen maden kazasında yeni bir bilirkişi raporunun hazırlanması gerektiğini söyleyen Bahçeli, ihmali olanların gözünün yaşına bakılmaması gerektiğini vurguladı.

Fırat Nehri'ne siyanür bulaştığını söyleyip huzursuzluğa neden olan kişilere tepki gösteren Bahçeli, "Siyanür iddiasında bulunanlar iddiaları ispat etsin. Ağzıyla değil de karnıyla konuşanların şımarıklıkları tahammül sınırlarını aşmıştır" diye konuştu.

Yerel seçim için DEM Parti ile ittifak temasları kuran CHP'yi de eleştiri yağmuruna tutan Bahçeli, "Özgür beyin şifreleri DEM'in elindedir. CHP, DEM'lenmek ekseninden kaymıştır" ifadelerini kullandı.

"NE YAPARLARSA YAPSINLAR..."

Maden kazası üzerinden Murat Kurum'u hedef alanları sert sözlerle eleştiren Bahçeli, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhur İttifakı'nın İBB adayı sayın Murat Kurum ne hikmetse hedef haline getirilmiştir. Sayın Kurum'un bakanlık dönemine ilişkin haksız eleştiriler sinsi bir propagandaya işaret etmiştir. Müflis zihniyetler Sayın Kurum'u yıpratmak için harekete geçmiştir.

ÇED raporunu veren Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanlığı değildir. Altın madeninin çevreye zarar verip, vermeyeceğini denetlemektedir. Anlaşılacağı üzere sayın Murat Kurum görevini layıkıyla yapmıştır. Menfur ve emel sahiplerinin çabaları boşunadır. Ankara altın çağına kavuşacak, İstanbul Kurum'una kavuşacak. Ne yaparlarsa yapsınlar. Derin izleri beraberce sileceğiz"