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Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 04:36 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 04:39

Dilek Kaya İmamoğlu'ndan seçim paylaşımı: Sevgi ve iyilik kazandı 

31 Mart yerel seçimlerinden zaferle ayrılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyların yüzde 51'ni alarak resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı. İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu seçim sonuçları sonrası dikkat çeken payşlaşım yaptı. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Dilek Kaya İmamoğlu&#039;ndan seçim paylaşımı: Sevgi ve iyilik kazandı 

31 Mart yerel seçimlerde oy sayım işlemlerinde sona gelindi. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı ve mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu seçimi göğüsledi. 

Sandıkların neredeyse tamamı açıklanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından ilk açıklamayı yaptı. 

İmamoğlu, "Sevgi ve iyilik kazandı" ifadelerini kullanarak Ekrem İmamoğlu ile olan fotoğraflarını paylaştı.

İşte o paylaşım: 

Dilek Kaya İmamoğlu'ndan seçim paylaşımı: Sevgi ve iyilik kazandı  - 1. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber
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