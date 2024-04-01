Dilek Kaya İmamoğlu'ndan seçim paylaşımı: Sevgi ve iyilik kazandı 

01 Nisan 2024 04:36 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 04:39

31 Mart yerel seçimlerde oy sayım işlemlerinde sona gelindi. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı ve mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu seçimi göğüsledi.

Sandıkların neredeyse tamamı açıklanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından ilk açıklamayı yaptı.

İmamoğlu, "Sevgi ve iyilik kazandı" ifadelerini kullanarak Ekrem İmamoğlu ile olan fotoğraflarını paylaştı.

İşte o paylaşım: