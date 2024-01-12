Son dakika! Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşıyla görüştü

12 Ocak 2024 21:28 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 21:48

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Fidan, görüşmede, yakın coğrafyamızda zaten çok sayıda ihtilaf bulunduğuna işaretle, Aden Körfezi’nde gerilimin düşürülmesi gerektiğine dikkati çekti.

GAZZE'DEKİ SON DURUM ELE ALINDI

Bakan Fidan’ın bu doğrultuda Türkiye’nin üstüne düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu belirttiği görüşmede, Gazze’deki son durum da ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze’deki savaşın ve Filistinlilere yönelik şiddetin bir an önce sona ermesi gerektiğini, gerilimin tırmanmasının bölgesel güvenlik ile uluslararası istikrar açısından ciddi bir risk teşkil ettiğini vurguladı.