Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan'da: Gazze diplomasisi sürüyor

09 Ocak 2024 16:16 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 16:27

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan'a gitti. Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Bişkek'te bir araya gelen Bakan Fidan, mevkidaşı ile bölgesel konular başta olmak üzere bir çok konuyu masaya yatırdı.

Görüşmede Fidan ve Klubayev; ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alırken, bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda da görüş alışverişi gerçekleştirdi. Balkan Fidan, "Stratejik çalışma grubunun 2024-2026 programını" imzaladıklarını duyurdu. Fidan, Batı'nın Gazze'deki katliamlara sessiz kaldığını ve bu konudaki risklerin Kırgızistan ile değerlendirildiğini de vurguladı.

“TÜRK-KIRGIZ ORTAK HASTANESİ BU KONUDA MÜMTAZ BİR ÖRNEK”

Sağlık işbirliği alanının önemli olduğunu kaydeden Bakan Fidan, “Türkiye'nin sağlık alanında geliştirdiği kapasitenin kardeş ülkeye aktarılması konusunda çabalarımız devam etmekte. TİKA marifetiyle yapılan Türk-Kırgız Ortak Hastanesi bu konuda mümtaz bir örnek. Açıkçası burada ileri tıp teknikleri kullanarak yapılan cerrahi müdahaleler hem Kırgız halkına bir hizmet teşkil etmekte hem de bizim cerrahi ve tıbbi becerileri Kırgız sağlık sektörüne aktarmaya bir imkân sağlamakta. Bunu daha ileri nasıl götürebiliriz? Onun üzerinde konuştuk. Daha fazla Kırgız hastanın Türkiye'de ücretsiz edilmesi nasıl mümkün olabilir? Onun üzerinde görüş alışverişlerimiz oldu” dedi.

"GAZZE'DEKİ KATLİAMA SESSİZ KALMAK DÜNYA GÜVENLİĞİ İÇİN RİSK"

İsrail'in Gazze’de uyguladığı katliamla ilgili İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin ortak bir karar verdiğinin altını çizen Bakan Fidan, "Bir temas grubu oluşturulmuştu. Kırgızistan'da İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olarak bu toplantıda vardı. Ben değerli meslektaşıma temas grubu olarak Gazze'deki katliamın ve dramın sonlanması için neler yaptık, neler yapıyoruz, izlenimlerimiz neler, olay ne yöne eviriliyor? Bu konuda da görüş alışveriş içinde bulunduk. Kendisini de bu konuda bilgilendirdim. Özellikle Gazze’de katliamın ve başta batı olmak üzere dünya kamuoyunun ağırlıklı bir şekilde bu katliama devletler düzeyinde en azından sessiz kalması veya dolaylı veya açıktan onay vermesinin dünya güvenliği için oluşturduğu riskleri beraber paylaştık. Bu konuda zaten kiminle konuşsak, aynı görüşleri paylaşmaktayız. Olayın ironisi ve dram tarafı herkesin aynı görüşte olduğu fakat bir türlü engellenemeyen bir olayın hala devam etmesi çok düşündürücü. Burada daha farklı adımlar atılması gereği ihtiyacının da ortaya çıktığı görülmekte. Bu konuyu da kendileriyle uzun uzun konuştuk. Stratejik ortağımız Kırgızistan’la hem ikili ilişkilerimizi hem bölgesel ilişkileri, hem küresel ilişkileri bütün boyutlarıyla ele aldık” ifadelerini kullandı.