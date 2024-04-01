Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Bu suçu işleyenler yargılanacak

01 Nisan 2024 19:08 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 19:18

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de İsrail'in saldırılarıyla yok edilen Şifa Hastanesi için İsrail'e ve destekçilerine tepki dolu açıklama yayınlandı. Bakanlıktan gelen açıklamada İsrail'in sistematik olarak Filistinlileri yok etmeye çalıştığına dikkat çekilerek "Bu suçları işleyen herkes yargılanacak, bu suçlara göz yumanların isimleri tarihe birer kara leke olarak geçecektir" denildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Gazze’deki Şifa Hastanesi’nden gelen görüntüler, İsrail’in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delilidir.

İsrail makamlarının son altı ayda işlediği suçlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yerini almıştır.

Bu suçları işleyen herkes yargılanacak, bu suçlara göz yumanların isimleri tarihe birer kara leke olarak geçecektir.

İnsanlık vicdanı ile hukuku yok sayan ve küresel barış ve istikrara zarar veren İsrail’i durdurmak uluslararası camianın görevidir.

BM Güvenlik Konseyi’nin kabul ettiği son ateşkes kararının ve Uluslararası Adalet Divanı’nın açıkladığı ilave tedbirlerin uygulanmasını teminen gerekli önlemlerin vakit kaybetmeksizin alınması gerekmektedir."

İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesini işgal ettikten 14 gün sonra onlarca ölü bırakarak çekildi. İşgal nedeniyle kompleksin bir kaç bölümü ve çevresindeki bir çok bina yerle bir oldu.