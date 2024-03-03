Diyarbakır DEVA Partisi’nde deprem: Başkan ve üyeleri AK Parti’ye katıldı

03 Mart 2024 18:14 - Güncelleme : 03 Mart 2024 18:22

Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA Partisi) İlçe Teşkilat Başkanı Haşim Çubuk ve teşkilatın yönetim kurulu üyelerinin de içinde olduğu 50 kişi, partilerinden istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AK Parti) katıldı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Katılım nedeniyle AK Parti Bağlar Belediye Başkan Adayı Bedirhan Akyol’un seçim koordinasyon merkezinde tören düzenlendi. Törene AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, AK Parti İl Başkanı Raşit Ocak ile il ve ilçe teşkilat yöneticileri katıldı. Katılımcılara AK Parti rozetini takan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, Diyarbakır’ın hizmete susamış bir kent olduğunu ve Diyarbakır’a çok ciddi hizmetler yapacaklarını söyledi.

“BAĞLAR’IMIZ İÇİN ÇOK KIYMETLİDİR”

Belediyeciliğin siyaset üstü bir hizmet alanı olduğunu belirten Bilden, “Biz, bu dönem cumhurbaşkanımızın da talimatları ve takdirleriyle hizmet belediyeciliğini yapmak için bir araya geldik, söz verdik. Diyarbakır’ımız hizmete susamış bir kenttir. Biz, Diyarbakır’ımıza bu kadroyla, bu ekiple inşallah çok ciddi hizmetler yapacağız. DEVA Partisi’nden bize katılan teşkilat başkanı ve diğer üyeler şunu dile getirdiler; ‘Diyarbakır’da AK Parti çok güçlü bir şekilde bu dönem belediyeyi almaya yürüyor ve belediyeyi inşallah alacaksınız’ diye beyan ettiler. Böyle olunca da onlar da bir oy bir oydur mantığıyla bize katılım kararı aldılar. Bu bizim için hem teşkilatımız için, hem büyükşehrimiz için hem de Bağlar’ımız için çok kıymetlidir. Diğer taraftan bu amacı taşıyan tüm hemşehrilerimize kapımızın açık olduğunu, tüm hemşehrilerimizin yuvasının AK Parti olduğunu bu vesileyle sizin aracılığınızla duyurmak istiyorum” dedi.

“KENDİ BÖLGELERİNDE ÇOK ETKİLİ KİŞİLERDİR”

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Raşit Ocak ise, Diyarbakır’ın AK Parti belediyeciliğiyle birleşmesini istediklerini belirterek şunları söyledi:

“22 yıllık AK Parti iktidarında Türkiye’de 80 yılda yapılan hizmetlerin birkaç katı hizmet tüm Türkiye’ye yapılmıştır ve Diyarbakır’a da aynı şekilde yapılmıştır. Belediyecilik siyaset üstü bir yerdir, hizmet yeridir. Diyarbakır’ın da AK Parti belediyeciliğiyle birleşmesini istiyoruz, hem Bağlar’ımızın hem büyükşehrimizin. Bu nedenle bize katılım gösteren bu arkadaşların kalan 29 günde göstereceği çaba ve gayret çok önemli. Biz her bir arkadaşımızdan çaba ve gayret göstermelerini istiyoruz. Bu arkadaşlar kendi bölgelerinde çok etkili kişilerdir ve gösterecekleri çaba bize çok ciddi katkı sağlayacaktır. Hepsine hoş geldiniz diyorum.”

50 kişilik grupla AK Parti'ye katılan eski DEVA Partisi Bağlar İlçe Başkanı Haşim Çubuk da, “Milletin gücüyle Diyarbakır belediyelerini AK Parti’ye alacağız. Öncelikle biz Diyarbakırlıyız ve Kürt’üz. Bu yüzden anadilimizde konuşacağım. Bizimle birlikte AK Parti'ye katılan tüm arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah’ın izniyle ve milletimizin gücüyle Diyarbakır’ın belediyelerini alağız ve çok güzel hizmetler getireceğiz Diyarbakır’a. Gayemiz başarmaktır” ifadelerini kullandı.