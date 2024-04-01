Doğu Perinçek: Önemli başarılara imza attık muhtarlıklar kazandık

01 Nisan 2024 05:52 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 05:59

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bir televizyon programında değerlendirdi.

Perinçek partisinin önemli başarılar elde ettiğini muhtarlıklar kazandıklarını söyledi.

"MUHTARLIK SEÇİMLERİNDE ÖNEMLİ BAŞARILAR KAZANDIK"

Perinçek, bu seçim sürecinde Vatan Partisi'nin başarılar elde ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Vatan Partisi bu seçimde şöyle başarılar kazandı. Birincisi Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki muhtarlık seçimlerinde, Sivas'ın Divriği muhtarlık seçimlerinde, Adana'nın Gürbeyir muhtarlık seçimlerinde... Son gelen bilgilerde göre Uşak merkeze bağlık muhtarlık seçimlerinde... Uşak'ı, Adana'sı, Sivas'ı... Türkiye'nin her yöresinden tabanda muhtarlık seçimlerinde Vatan Partisi önemli başarılar kazandı. Kırsal kesimden, köylük alandan merkezlere doğru iktidar amacıyla bir halk hareketinin nüveleri de oluşmaktadır." dedi.