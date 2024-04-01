Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Politika>Doğu Perinçek: Önemli başarılara imza attık muhtarlıklar kazandık
01 Nisan 2024 05:52 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 05:59

Doğu Perinçek: Önemli başarılara imza attık muhtarlıklar kazandık

Yerel seçimleri değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek partisinin ‘önemli başarılar kazandıklarını öne sürerek, "Muhtarlıklar aldık, Vatan Partisi önemli başarılar kazandı" ifadelerini kullandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Doğu Perinçek: Önemli başarılara imza attık muhtarlıklar kazandık

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bir televizyon programında değerlendirdi.

Perinçek partisinin önemli başarılar elde ettiğini muhtarlıklar kazandıklarını söyledi.

"MUHTARLIK SEÇİMLERİNDE ÖNEMLİ BAŞARILAR KAZANDIK"

Perinçek, bu seçim sürecinde Vatan Partisi'nin başarılar elde ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Vatan Partisi bu seçimde şöyle başarılar kazandı. Birincisi Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki muhtarlık seçimlerinde, Sivas'ın Divriği muhtarlık seçimlerinde, Adana'nın Gürbeyir muhtarlık seçimlerinde... Son gelen bilgilerde göre Uşak merkeze bağlık muhtarlık seçimlerinde... Uşak'ı, Adana'sı, Sivas'ı... Türkiye'nin her yöresinden tabanda muhtarlık seçimlerinde Vatan Partisi önemli başarılar kazandı. Kırsal kesimden, köylük alandan merkezlere doğru iktidar amacıyla bir halk hareketinin nüveleri de oluşmaktadır." dedi.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com.tr
YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...