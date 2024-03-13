Efkan Ala'nın iddiasına YRP'den cevap: 100 ilçe talebimiz asla olmamıştır

13 Mart 2024 12:27 - Güncelleme : 13 Mart 2024 13:02

Yerel seçimlerde ittifak temasları kuran AK Parti ve Yeniden Refah Partisi anlaşma sağlayamamıştı... İttifak temaslarının olumsuz sonuçlanmasının ardından heyetler arasından yapılan görüşmelerde neler konuşulduğu oldukça merak edilmişti. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, ittifak görüşmelerinde Yeniden Refah Partisi'nin ittifak için 100 ilçe istediğini öne sürmüştüi.

Efkan Ala'nın bu açıklamasına Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül'den cevap geldi. Ala'nın ifadelerini hayretler içinde karşıladıklarını belirten Gül, "Açık ve net bir şekilde yalanlıyoruz. Bizler sadece adil ve dengeli bir ittifak yapılması talebinde bulunduk. 100 ilçe diye bir talebimiz asla olmamıştır” ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ MASAYA İTTİFAK YAPMAK İÇİN OTURMADI"

AK Parti'nin görüşme masasına sonuç almak üzere oturmadığını, masaya ittifak yapmamak üzere oturduğunu aktaran Gül, "Çünkü görüşmelerin tamamında AK Parti tarafı Yeniden Refah Partisi’ne hiçbir teklif sunmamış, bilakis AK Parti’nin yaklaşımı ‘Dostlar bizi alışverişte görsün’ şeklinde olmuştur. Özellikle AK Parti heyetinden Yeniden Refah Partisi’nin ne istediği değil, kendilerinin ittifak için ne teklif ettiklerini açık ve net bir şekilde kamuoyu ile paylaşmalarını istiyoruz" dedi.

"GAZZE'DE SOMUT ADIMLAR ATILMASI TALEPLERİN ARASINDA VARDI"

YRP'nin tüm ittifak görüşmelerinde tavrının ve taleplerinin oldukça net olduğunun altını çizen Gül, "Öncelikle ilkeli, adil ve partimizin gücünün dikkate alındığı, dengeli bir ittifak yapılması ve 14 Mayıs’ta ortaya konulan protokolün bir an önce hayata geçirilip, acilen Gazze ile ilgili somut adımların atılması heyetimizin talepleriydi" ifadelerini kullandı.

Nureddin Gül, açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

“Yeniden Refah Partisinin, bir seçim bölgesinde seçime girmemesinin, başta tabanında oluşturacağı rahatsızlığı ve Türkiye geneli oy oranına olumsuz etkisini dahi dikkate almayan bir anlayışla karşı karşıya kaldık. Maalesef AK Parti heyetinin ittifak görüşmelerindeki yaklaşımı, ‘Türkiye ne kazanır’ değil, ‘AK Parti buradan ne kazanır, Yeniden Refah’a ne kaybettiririz’ yaklaşımıydı. Özetle ittifak için çok da istekli olmayan bir heyetle görüşmeleri sürdürdük.

Ayrıca görüşmelerimiz henüz devam ederken, AK Parti tarafı tüm adaylarını açıklamaktan da geri durmamıştır. Biz ise, ittifak görüşmeleri sonuçlanıncaya kadar adaylarımızı açıklamayıp, sürecin tamamlanmasını bekledik. Gelinen noktada Efkan Bey’in Yeniden Refah Partisi için ‘bizden 100 ilçe istediler’ şeklindeki ifadelerini hayretle karşılıyor, açık ve net bir şekilde yalanlıyoruz. Bizler sadece adil ve dengeli bir ittifak yapılması talebinde bulunduk. 100 ilçe diye bir talebimiz asla olmamıştır. Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve üye sayısı 500 binlere gelmiş bir partiyi yok hükmünde saymak, her şeyden önce tabanımızı, üyelerimizi, hatta AK Parti tabanını dahi ziyadesiyle rahatsız etmiştir.

Dolayısıyla Yeniden Refah Partisi’nin yok hükmünde gösterilmek istendiği bir ittifakın içerisinde olmaması, tüm bu değerlendirmelerin ışığında gayet tabiidir. Yine altını çizerek ifade etmek isterim ki, bizler bir başka partinin kazanması veya kaybetmesi üzerine siyaset yapan değil, özellikle ekonomik ve sosyal alanda nice sıkıntılarla boğuşan milletimizin kazanması için siyaset yapan bir partiyiz"