Ekrem İmamoğlu cami açılışında gazeteciyle tartıştı

13 Mart 2024 17:55 - Güncelleme : 13 Mart 2024 21:32

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'da İBB tarafından yaptırılan Şehit Kamil Balkan Camii ve meydan açılışında gazetecinin sorusuna sinirlenerek tartıştı.

İmamoğlu açılış sonrası programdan ayrılırken bir gazeteci son günlere damga vuran CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin soru sordu. Soruya sinirlenen İmamoğlu, "Her şeyin bir açıklaması var. Seni rahatsız eden ne?" şeklinde yanıtladı.

Gazetecinin, "Kamuoyunun merak ettiği bir konu, beni rahatsız eden bir durum yok. Danışmanınızın ve şirketinizin genel müdürünün parayla yakalanması bir gazeteci olarak beni rahatsız etti." demesi üzerine İmamoğlu, "Partimizin işi var orada; partimizin detayları açıklama yetkisi de var, açıklayacaktır." cevabını verdi.

"AVUKAT MISIN YARGIÇ MISIN?"

Bunun üzerine gazetecinin, "Parti genel merkezi bir makbuz yayımlayamadı, bağışlar makbuz karşılığı yapılıyormuş." sözleri üzerine İmamoğlu, "Biz öyle avroları sıfırlamayı bilmeyiz. Makbuz var, kendi aralarında teslim, tesellüm var. Eksik bir işlem olabilir." diye konuştu.

"Belgenin makbuz olarak kabul edilmediğini" söyleyen gazeteciye İmamoğlu, "Avukat mısın? Yargıç mısın?" diye sordu.

"DİLEK SENİN ABLAN BAYRAMPAŞA'DA OTURUYORDU DEĞİL Mİ?"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, kente her gün yeni bir eser, hizmet ve proje kazandırdıklarını söyledi.

İlçeyle ilgili bir anısını anlatan İmamoğlu, "Benim çok sevdiğim Bayrampaşa'dayız. Şimdi Bayrampaşalılarla buluşmak çok güzel. Diyeceksiniz ki, 'Her yerde bir anısı var bu insanın ama var, ne yapayım? İBB Başkanı olmadan önce de var. Dilek, senin ablan Bayrampaşa'da oturuyordu değil mi? Gülme. Niye, burada ablandan çıkışta buluşmuştuk, beraber okula gitmiştik. Yani ilk buluşmalarımızdan birini Bayrampaşa'da yaptık. Yalan değil. Ne yapayım yani. Söylemeyeyim mi? Bak, birkaç yerde daha enişte olduk." diye konuştu.

Bayrampaşa'da 2 bin 473 konut ve dükkandan oluşan örnek bir kentsel dönüşüm projesini tamamladıklarını belirten İmamoğlu, "Bugün de Kartaltepe Mahallesi'ne, gördüğünüz meydan, eğitim ve seminer salonlarını kazandırıyoruz. Şehit Kamil Balkan Cami'miz ve yaz aylarında da zemin altı otoparkımız burada hizmete açılacak. Çok az bir işi kaldı. Bu bölgeye değer katacak bir yer haline geldi. Bugün aynı zamanda Bayrampaşa Günışığı Konutları tapu teslim törenini de gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, burada Bayrampaşa Günışığı Konutları'nın hak sahiplerine tapularını takdim etti. Ardından İmamoğlu, camide cemaatle öğle namazı kıldı.