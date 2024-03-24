Ekrem İmamoğlu cevap verdi: Cumhurbaşkanı odayı olacak mı?

24 Mart 2024 13:19 - Güncelleme : 24 Mart 2024 13:20

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyaset kulislerde hakkında sıkça dile getirilen asıl hedefinin gelecekte cumhurbaşkanlığı olduğu iddiasına cevap verdi.

"ÖYLE HAYALLERİM VAR Kİ..."

31 Mart Seçimleri'nde Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'a karşı İBB Başkanlık koltuğunu korumaya çalışacak olan İmamoğlu, “Bir dahaki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday mısınız?” sorusuna, "Benim İstanbul’a dair öyle güçlü öyle büyük hayallerim var ki onları gerçekleştirme rüyasından başka rüya görmüyorum. Planlama önemlidir ama planı yapan sadece insanlar değildir" ifadelerini kullandı.

POLİTİK YANIT

Cumhuriyet'e verdiği röportajda Hayatın da kendi planları olduğunu dile getiren İmamoğlu, "4 yıl sonraki bir olay için bugünden yorum yapmak bana anlamlı gelmez” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “son seçimim” ifadesi için de “doğru demiş” yorumunda bulundu.

SEÇİM OTOBÜSÜ TRAFİĞİ KİLİTEDİ

Öte yandan İstanbullu için bir tür çileye dönen otobüs ve metrobüs arızalanmaları sonrası bu kez de İmamoğlu’nun seçim otobüsü arızalandı.

Bahçelievler Kemal Sunal Caddesi üzerinde Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafının yer aldığı ‘Tam yol ileri’ yazan seçim otobüsü yolda kaldı. Bu durum trafikte bir müddet aksamaya neden oldu.