Ekrem İmamoğlu duyurdu: İtiraz kabul edildi oylar yeniden sayılacak!

02 Nisan 2024 21:28 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 22:07

CHP'nin sandıktan birinci çıktığı Gaziosmanpaşa ilçesinde seçim kurulu AK Parti'nin itirazını kabul ederek oyların yeniden sayılmasını kararlaştırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararı sosyal medya hesabından şu sözlerle eleştirdi:

"Görünen o ki, iktidar demokratik süreçleri mertçe yönetmemeye kararlı. Seçimi CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa ilçemizde baskılarla tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Aynı talepte bulunduğumuz Ümraniye ilçemizde ise talebimiz reddedildi. Pendik, Fatih, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçeleri için ise taleplerimize henüz karar çıkmadı. İlçeyi kazanan AK Parti olunca tekrar oy sayımına ret, CHP kazanınca tekrar sayalım demek ne demokrasiye ne mertliğe sığar. İl Seçim Kurulu ve YSK’nın tüm bu olan bitene seyirci kalmamasını istiyoruz."

İmamoğlu sözlerinin devamında Beykoz'da da aynı kararın alınmak istendiğine dikkat çekerek YSK'ya çağrıda bulundu: "Gaziosmanpaşa’da alınan tüm oyların yeniden sayımı kararının bir benzeri Beykoz’da alınmak isteniyor. Sahada seçim kaybedenlerin masa başında seçim kazanma baskılarına hukuk dur demeli. İl Seçim Kurulu ve YSK, ilçe seçim kurullarına yapılan baskılara acilen müdahale etmeli."

Gaziosmanpaşa'yı CHP'li aday Hakan Bahçetepe bin oydan az bir farkla kazanmıştı. AK Partili aday Hasan Tahsin Usta 107.636 oy alırken CHP'li Bahçetepe 106.757 oy almıştı.