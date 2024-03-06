Ekrem İmamoğlu-Murat Kurum yarışı kızıştı! İstanbul anketi bıçak sırtı 

06 Mart 2024 22:57 - Güncelleme : 06 Mart 2024 23:26

31 Mart yerel seçimlerinde takvim işledi, günler azaldı. 23 gün kalan yerel seçimlerde gözler megakent İstanbul'a çevrildi. Anket firmaları peş peşe sonuçları paylaşırken TGRT Haber'de Medya Kritik programına katılan Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, İstanbul'daki son durumu paylaştı.

DEM Parti ve CHP arasındaki iş birliğinin İstanbul özelinde sonuçlara yansımadığını söyleyen Kulat, "DEM Parti ve CHP arasındaki iş birliği seçmeni çok etkilemiyor. Çünkü bazı etkiler bu konuyu tartışmaya açmıyor. İlerleyen süreçte bu nasıl olur izlemek lazım. Genel seçimlerde 'terörle muhalefet arasındaki iltisak' algısı bir yere kadar etkili değildi ama son haftalarda etkili oldu. İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de daha farklı sorunlar var. Genel seçimlerde hükümet 'şu seçimi atlatalım' dedi ama sokaktaki vatandaşa iyi yansımalar olmadı." dedi.

"SÜTÇÜ, ÇORBACI' SÖYLEMLERİ TERS ETKİ YAPIYOR"

Sosyal medyadaki bazı 'trollerin' Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş eleştirilerinin seçmende ters etki yaptığını belirten Kulat, "Büyükşehirlerde temel sorunlar 'geçim sıkıntısı' çıkıyor. Bazı troller İmamoğlu'na 'sütçü' Mansur Yavaş'a ise 'çorbacı' diyor. Bu ifadeler, özellikle alt gelir grubunun tepesini attırıyor. Bu taban bakıldığında AK Parti seçmeni oluyor. Alt gelir gruplarının AK Partiliği daha yüksek. Geçmiş dönemde muhalefet 'makarnacı, kömürcü' diyordu, şimdi ise tam tersi oldu. Sayın Cumhurbaşkanı bunun farkında diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"İMAMOĞLU 1 PUAN FARKLA ÖNDE"

İstanbul'da yapılan anketlerde Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçen yarışın başa baş olduğunu söyleyen Kulat, İBB Başkanı'nın 1 puan önde olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Şu an itibarıyla az bir farkla Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un önüne geçti. Ekrem İmamoğlu 1 puan farkla önde. Ama bu seçimin ana aktörü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanı daha İstanbul'da sahaya çıkmadı. Sayın Erdoğan'ın son haftaları İstanbul'a ayırdığını görüyoruz.

Sayın Erdoğan çıkıp, 'Emekliler için paramız yok' diyor. Bu beni çok şaşırtıyor. Bu üslup Erdoğan'ın tarzı değil. Bugün mesela Mehmet Şimşek ve Erdoğan'ın konuşmalarına baktığımızda 'şu seçimi atlatalım' diyemiyor. AK Parti'nin en sadık seçmeni emekliler. AK Parti'nin en büyük halkası yaşlılardan başlar. Geçen dönemki durumla bu durum bir değil."

"YENİDEN REFAH VE DEM PARTİ OY BÖLÜYOR"

DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin Kurum ve İmamoğlu'ndan oy aldığını belirten Kulat, "DEM Partisi, İstanbul'da Ekrem Bey'in cebinden oy alıyor. Yeniden Refah Partisi ise Murat Bey'in cebinden oy aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Anadolu'da bu durum değişebiliyor. Şu ana kadar partilerin kendi oyları düzeyinde bir gidiş görmüyoruz. Örneğin; DEM Partili seçmen 10 tane varsa şu anda 5'e düşmüş durumda. Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyi tercih ediyorlar." diye konuştu.