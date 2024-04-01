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Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 09:12 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 09:48

Ekrem İmamoğlu'dan teşekkür videosu: 16 Milyon İstanbullu kazandı

31 Mart yerel seçimlerinde zaferle ayrılan CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. "16 milyon İstanbullu kazandı" notunu düşen İmamoğlu seçmene teşekkür etti. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Ekrem İmamoğlu&#039;dan teşekkür videosu: 16 Milyon İstanbullu kazandı

Türkiye, yerel yönetimleri belirlemek üzere dün sandık başı yaptı. Katılım oranının düştüğü ve yüzde 76'lara gerilediği seçimde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, zafere ulaştı. 

En yakın rakibi Murat Kurum'a 10 puan fark atan İBB Başkanı, bir 5 yıl daha İBB'yi yönetmesi için seçmenden onay aldı. 2019 yılında 800 bin olan fark bu seçimde 1 milyonun üzerine çıktı. 

Sabah saatlerinde sosyal medya hesabından video paylaşımında bulunan Ekrem İmamoğlu, İstanbullu seçmene teşekkür etti. 

"BU SABAH KARDEŞLİK YAŞANDI" 

"İstanbul'da bu sabah 16 milyon kazandı." ifadelerine yer verilen videoda, "Çocukların geleceğine daha güvenle bakan anneler, babalar, fırsat eşitliği isteyen gençler, üretimine destek gören çiftçiler, kadınlar, emekliler, engelliler, işçiler kazandı. Bu sabah kardeşlik, eşitlik ve demokrasi kazandı. 'Bu şehir bizimdir' diyenlere karşı, 'İstanbul hepimizindir' diyenler kazandı. Şimdi tam yol ilerleme zamanı. Teşekkürler İstanbul." denildi. 

 

 

Kaynak: TGRT Haber
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