Ekrem İmamoğlu'na Karadenizli rakip geliyor! AK Parti İBB başkan adayı için kritik iki isim

21 Aralık 2023 11:05 - Güncelleme : 21 Aralık 2023 11:12

Yerel seçimler için kritik zamanlara doğru ilerlerken AK Parti aday belirleme çalışmalarına hız verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı illerde temayül yoklaması yapılmasını istemişti. Erdoğan’a verilen zarftan kulis bilgilerine göre Zarftan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir çıkmıştı. 27 Aralık’ta netleşmesi beklenen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına ilişkin kulislere yansıyanları Cem Küçük ile Günaydın Türkiye Programında Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan anlattı.

İMAMOĞLU’NA KARADENİZLİ RAKİP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul'a büyük önem verdiğinin altını çizen Sözcan, şunları söyledi: “Mesaisinin büyük bir bölümünü İstanbul için harcıyor. Temayül yoklamalarına bakıyor. Aynı zamanda ilçe belediye başkanlarıyla temas içerisinde. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yenebilecek bir adayı belirlemeye çalışıyor. Özellikle Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan’ın isimleri öne çıkıyor. Eski Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da yine denklemde olduğunu söyleyebiliriz.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum’un adı öne çıkıyor. Ekrem İmamoğlu ile mücadele edebilecek, İstanbul'daki Karadenizlilerin oyunu alabilecek bir profil aranıyor. Bütün bunlar değerlendirildiği zaman 2 isim öne çıkıyor. Birisi Tevfik Göksu, diğeri Ergün Turan.” Sözcan, 27 Aralık'ta yapılacak grup toplantısında ismin belli olacağını söyledi.

İBRE HAMZA DAĞ’I GÖSTERİYOR

AK Parti’nin CHP’nin kalesi İzmir’i de potaya koyduğunu belirten Sözcan, “İbre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ı gösteriyor. Tabii bizim burada yaptığımız değerlendirmeler, konuştuğumuz isimler kulislerde bize yansıyanlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ters köşede yapabilir. Şapkadan başka bir tavşan da çıkartabilir” dedi.