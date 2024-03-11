Ekrem İmamoğlu'ndan AK Parti seçmenine: Üzülmek istemiyorsanız bize oy verin

11 Mart 2024 12:54 - Güncelleme : 11 Mart 2024 13:22

Yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi partilerin seçim yarışı devam ediyor. Adaylar her gün vatandaşlarla buluşurken projelerini aktarıp oy istiyorlar. Bugün de CHP'nin İstanbul'da yeniden aday gösterdiği mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece’de Yağmur Suyu Tünelleri’nin Kazı Başkama Töreni’nde konuştu.

'8 km metro yaptı' iddialarına yine değinen İmamoğlu, 5 yıl önce parasızlıktan metro inşaatlarının durdurulduğunu söyledi ve "Şimdi ise 5 yılda 65 km'lik hizmete açtığımız yeni 62 metro durağını konuşuyoruz" dedi.

"ÜZÜLMEK İSTEMİYORSANIZ BİZE OY VERİN"

AK Partili seçmene de seslenen İmamoğlu, " Bu kardeşinize oyunuzu verin diyeceksiniz ki; 'Helal olsun iyi ki oy vermişiz'. Bu 5 yıl sonunda da sizden o helalliği alacağımdan hiç endişe etmeyin. Göreceksiniz 5 yıl sonra AK Partili hemşehrilerim oy vermeyen ben niye oy vermedim diye üzülecek. Üzülmek istemiyorsanız bize oy verin" ifadelerini kullandı.