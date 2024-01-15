Ekrem İmamoğlu'ndan Akşener ve ittifak açıklaması

15 Ocak 2024 11:06 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 12:20

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geride kalan cumhurbaşkanlığı ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin İstanbul'daki adayı Murat Kurum'la ilgili değerlendirmelerde bulunan Ekrem İmamoğlu, 2,5 ay sonra yapılacak yerel seçimler öncesi de toplumda ittifak arayışı olduğunu dile getirdi. 2019 seçimlerinde ittifakın başarılı olduğunu ancak şu anda siyasi partilerin kendi yolunu çizdiğini kaydeden İmamoğlu, toplumsal ittifakın sesini duyamayan siyasi partilerin başarılı olamayacağını ifade etti.

Mayıs seçimlerinin ardından dağılan 6'lı masanın baş aktörlerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilişkisi hakkında da dikkat çeken mesajlar veren İBB Başkanı İmamoğlu, "Abla-kardeş ve baba-oğul duygusunun bana tariflendiği biçimiyle dağıldığını hissetmiyorum. Aslında kendime dönük öyle bir öfke hissetmiyorum Sayın Akşener’de" dedi.

Sözcü gazetesine konuşan Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

MURAT KURUM'UN ADAYLIĞI HAKKINDA AÇIKLAMA

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı bir bürokrat. Bürokrat derken yanlış anlaşılmasın, bunu küçümsemiyorum. Bürokratlar çok değerlidir. Son beş yılda çok değerli bürokratlarla muazzam işler başardım. Fakat ben bürokratların dili düğümlenmiş, gözleri görmez, duymaz ve elleri bağlanmış, bir kağıda yazı bile yazamaz hale geldiğini son beş yılda çok yaşadım. Bir kısmı bakan, bir kısmı genel müdür, bir kısmı valiydi. O bakımdan Sayın Kurum’un bu şekilde İstanbul’a atanmasını yadırgamıyorum.

"ARTIK SİYASİ PARTİLERİN KENDİ YOLCULUKLARI VAR"

Tabii ki her siyasetçi seçime girmeden hem siyasi hem toplumsal ittifakları kurabilmek ve daha rahat bir seçime gitmek ister. Bunun yollarını da arar. Biz de zorladık, zorluyoruz da. İttifaklara dair bir gün bile olumsuz bir cümle kurmadım. Hatta toplumsal ittifakla ilgili daha da ileri gidip AK Partili, AK Parti’ye oy vermiş, MHP’ye oy vermiş vatandaşlarımın da oyunu alacağım iddiasını en yüksek seviyede ortaya koydum. Bu istenir ama her zaman olmaz. 2019’da denendi, bir ölçüde başarılı oldu ama şimdi siyasi partilerin tercihi, kendi yolculukları var. Buna saygı duymak gerekir. İddiayla söylüyorum, farklı açılardan toplumu en yoğun gözleyen ve bunu masasında tartışan, tartıştıran ekiplerden biriyiz. Ve bunu özellikle 28 Mayıs’tan beri sürekli yapıyoruz. Toplum bizden ne istiyor, ona bakıyoruz.

"TOPLUMSAL İTTİFAKIN SESİNİ DUYAMAYAN BAŞARILI OLAMAYACAK"

Toplumun kendisi bir ittifak arayışı içinde. Bu farklı tariflerle yapılabilir. Yaşadığın şehri dert edinmek mesela, yaşadığın şehirde çocuklarının mutlu olmasını istemek, kadınların iş hayatına daha fazla katılabilmesini sağlamak, nefes alınabilen, geleceğini daha sağlıklı şekilde sürdürebileceği bir kent var edebilmek. Bütün bu içeriklerle yoğun bir tartışmanın, müzakerenin toplumun zihninde olduğunu görüyorum. Biz buna hitap ediyoruz, burayı anlamaya çalışıyoruz ve onlarla iş birliği kuruyoruz. Bu seçimin ittifak kuranları toplum olacak. Toplumsal ittifakın sesini duymak istemeyen, duymayan ya da buna dönük değil de kendi siyasi arkadaşlarıyla, ekipleriyle yolculuğu tariflemeye gayret edenlerin, bu seçimde istedikleri oyu ya da ölçüyü tutturamayacaklarını düşünüyorum.

"AKŞENER BANA ÖFKELİ DEĞİL"

Aslında kendime dönük öyle bir öfke hissetmiyorum Sayın Akşener’de. Bir kez böyle bir açıklaması oldu ve ondan sonra bunu sürdürmediğini, en azından şahsıma dönük sürdürmediğini görüyorum. Kaldı ki siyasi partiler kendi yol ve yolculuklarını tariflemekte özgürdür. Ben bu ittifak süreci başladığında hem Sayın Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde hem Sayın Akşener’le sohbetimde ‘iktidar dönemim bitene kadar bu ittifak sürecek’ demiştim. Bizim ittifakımız 31 Mart’a kadar sürüyor. Dolayısıyla bu ne ifade eder? Bu, nezaketi, karşılıklı dayanışmayı, demokrasiye bakışı, İstanbul’a hizmet konusunda sağlıklı iletişimi ifade eder.

"TEHLİKE SİNYALLERİ MUHALEFETE 'AYRIŞMAYIN' DİYOR"

2023 seçimlerine gelirsek, muhalefetin müzakere ve münazara yapması talebim tam da bunun içindi. Belki onu yapamamanın, bir araya gelememenin, oturup konuşamamanın vermiş olduğu bir psikolojik durum diye de tarifleyebilirim. Biz belki partimizle ilgili geçirdiğimiz süreçle bunu farklı atlatabildik. Diğer partiler de atlatacaktır. Yerel seçimden sonra bunlar tekrar konuşulacaktır ama umut ederim ki Türkiye’deki muhalif düşünce, muhalif bakış büyüsün. Çünkü şu an Türkiye’deki mevcut rejimin önümüze koyduğu süreç, bize ödettiği bedeller ve ülkemizin geleceğine dair çizdiği yolun gösterdiği tehlike sinyalleri ayrışmamızı değil birlikte bir bakış büyütmemizi söylüyor. Bu, illa sandıkta müttefik olma anlamına gelmiyor. Konuşabilme, müzakere edebilme kabiliyetini son derece yüksek seviyede tutabilmemiz lazım. Bunun adı ister İYİ Parti olsun, ister Türkiye İşçi Partisi olsun, ister Deva Partisi ya da Saadet Partisi olsun hiç fark etmiyor. Bütün partilerin bu anlamda Türkiye’nin geleceği için konuşabilmeleri lazım. Bunun illa ittifak anlamına gelmediğinin altını çizeyim.

"AİLE DAĞILMADI"

Abla-kardeş ve baba-oğul duygusunun bana tariflendiği biçimiyle dağıldığını hissetmiyorum. Ama tek yönlü bir dağılmışlık var ise o benim irademle tarifleyebileceğim bir durum değil. Benim şahsımda, ruhumda böyle bir duygu yok. İşimi yaparken geçmişe dönük birbirimize minnet duyacağımız ya da teşekkür edeceğimiz, şükran duyacağımız anlar vardır. İster adı Sayın Kılıçdaroğlu, ister Sayın Akşener olsun. Yine minnet duygularımı dile getiriyorum. Ama bir yanıyla da koltuğun hakkını vermemle ilgili mutlu olduklarını, gurur duyduklarını düşünüyorum. Dolayısıyla burada en önemli resim bu olsa gerek. Diğer detaylar zaman içinde konuşulur.