Ekrem İmamoğlu'ndan bir zafer videosu daha: 'Tam yol ileri' dedi İstanbul

01 Nisan 2024 13:17 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 13:24

İstanbul'da milyonlarca seçmen dün sandık başına gidip oyunu kullandı. İstanbullular; kesin olmayan sonuçlara göre mevcut başkan ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile 'yola devam' dedi.

Oyların yüzde 50'sinden fazlasını alan İmamoğlu, Saraçhane'de yaptığı 16 milyon İstanbulluya teşekkür etti.

"TAM YOL İLERİ' DEDİ İSTANBUL"

İmamoğlu, zaferinin ardından sosyal medya hesabından peş peşe videolar paylaşmaya başladı. Bir video daha paylaşan İmamoğlu, "Tam Yol İleri dedi İstanbul" notunu düştü.