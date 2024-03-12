Ekrem İmamoğlu'ndan 'kumpas' açıklaması: Bari bu ay kul hakkı yemeyin

12 Mart 2024 18:19 - Güncelleme : 12 Mart 2024 18:32

Yerel seçimler kapsamında çalışmalarına devam İBB Başkanı ve CHP İBB Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da vatandaşlarla buluştu.

İstanbul’da özel halk otobüsü, bir ajans tarafından kiralanarak ‘bozuk otobüs’ izlenimi verilmesi için reklam filminde kullanıldığını iddia eden İmamoğlu buradaki yaptığı konuşmada tepki gösterdi.

"RAMAZAN'DA KUL HAKKI YEMEYİN"

"Bari Ramazan'da iftira atmayın" diyerek isyan eden İBB Başkanı, "Neden Yaradan büyük, iyinin yanında. Yahu her yıl kul hakkı yediniz bari 1 ay yemeyin ya Ramazan'da kul hakkı yemeyin" diyerek tepki gösterdi.

"GENÇLERİMİZE 15 BİN TL VERECEĞİZ"

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Biz göreve gelince İstanbul'umuzun bütçesine de bereket geldi. Çünkü bereketi ne arttırır biliyor musunuz paylaşmak arttırır. Bugünün iktidarında var edilen bir kültür var. Yapılan destekleri sanki iktidarın bir lütuf gibi anlatır ya bu iktidar. Biz diyoruz ki vatandaşımıza yapılan destek bizim sorumluluğumuz. Onun için vatandaşımıza yapılan her destek bir lütuf değildir. Vazifedir vazife. Biz göreve geldik 100 bin üniversite öğrencisine burs vermeye başladık. Bu sene 7.500 verdik gençlerimize helali hoş olsun. Önümüzdeki dönem 15 bin vereceğiz.

"VATANDAŞLARIMIZA DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ"

Ne dediler gelir gelmez 'seni topal ördek yapacağız' dediler. Kafaları karıştı. Önümüzdeki dönem daha çok çalışacağız. Onları çalışkanlığımızla ezeceğiz. 100 bin yeni evli çifte 30 bin destek saplayacağız. 45 bin haneye yeni doğan destek paketi sunacağız. Tek asgari ücretle geçinen hanedeki bir kişiye 10bin lira ulaşım desteği ve pazar alışveriş desteği vereceğiz. Önümüzdeki 2 yılda ilk ve ortaokula giden çocuklarımıza 2 milyon adet okul beslenme paketini biz dağıtacağız.

"BARİ RAMAZAN AYINDA KUL HAKKI YEMEYİN"

Bizimle ilgili kumpaslarla uğraşıyorlar. Kötülüklerinde boğulsunlar işleri güçleri otobüs reklamı çekmek. Bide başaramıyorlar. Rezil oluyorlar. Neden Yaradan büyük, iyinin yanında. Yahu her yıl kul hakkı yediniz bari 1 ay yemeyin ya Ramazan'da kul hakkı yemeyin. Bari Ramazan'da iftira atmayın."