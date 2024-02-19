Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e cevap: Artık muhatap almayacağım

19 Şubat 2024 13:25 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 13:27

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'i ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

İmamoğlu'na, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez" sözleri hatırlatıldı.

"YALAN, YANLIŞ YORUMLAR YAPILACAKTIR"

Bu seçim döneminde çoklu bir rakiple karşı karşıya olduğunu belirten İmamoğlu, "İstanbul'da rakibimiz olan birçok arkadaşımıza, siyasi parti temsilcisine ya da onları temsilen yapılan birtakım siyasi konuşmalarda tutarlı, tutarsız; yalan, yanlış yorumlar yapılacaktır" dedi.

"BİR TAKIM TAHRİKLERLE ASLA MUHATAP OLMAYACAĞIM"

Yapılan yorumları hiç muhatap almayacağını aktaran İmamoğlu, "İstanbul'a dair bir proje, İstanbul'da yaptığımız işe dönük tarif olur ise bu kapsamda cevabını veririm. Bu söylenen siyasi, muğlak, geçerliliği olmayan bir takım tahriklerle asla muhatap olmayacağım. Bu A, B partisi ya da A, B partisinin lideri fark etmiyor artık" ifadelerini kullandı.