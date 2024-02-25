Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'davet' cevabı: Postayla yollayacağım

25 Şubat 2024 13:19 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 13:23

Siyasi partilerin belediye başkanlığı için belirlediği adaylar, seçim çalışmalarını sürdürüyor. O isimlerden biri de CHP'nin İstanbul'da yeniden aday gösterdiği mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu...

Silivri İçme Suyu Yatırımları açılışı ve halk buluşmasında konuşan Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"TALANI, RANTI TAMAMEN KOVACAĞIZ"

Talanı, rantı İstanbul üzerinden attıklarını şimdi ise tamamen kovacaklarının altını çizen İmamoğlu, "Ben bu şehrin insanını birbirinden ayırmadım. Sen o parti, sen bu partidensin demedim. İşin sırrı budur; eşitliktir, adalettir!" dedi.

MURAT KURUM'A CEVAP

İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un "Ulaştırma Bakanı'na sordum, İmamoğlu açılışa davet edilmedi' açıklamasına da cevap verdi.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"İBB Başkanı'dır başımızın üstünde yeri var, en güzel şekilde ağırlarız. Bizim örf ve adetlerimize yakışan bir şey mi bu? Fatih Belediye Başkanı'nın maili, bu acemi adaya bunu postayla yollayacağım, utanır mı bilmem"