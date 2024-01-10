Erdoğan, 'Gurur duy Türkiye' diyerek paylaştı: Hedefe ulaşmaya az kaldı

10 Ocak 2024 20:38 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 21:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Uzay Programı kapsamında ilk Türk astronotunun uzaya gönderilmesi ile alakalı hazırlanan tanıtım filmini sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye, uzay biliminde var olacağını somut adımlarla göstermeye başladı. Türkiye Uzay Ajansı'nın öncülüğünde ilk Türk astronotu pilot Alper Gezeravcı, eğitimini tamamlarken uzay yolculuğu için gün sayıyor.

TARİHE GEÇECEK

Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek olan astronot Alper Gezeravcı, 18 Ocak saat 01.11’de Kennedy Uzay Üssü’nden gerçekleştirilecek olan fırlatma ile uzaya çıkan ilk Türk olma ünvanını yakalayacak.

ERDOĞAN TANITIM FİLMİNİ PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin gurur duyacağı bir ilk öncesi hazırlanan tanıtım videosunu paylaşarak, "Millî Uzay Programımız kapsamında ilk kez bir vatandaşımızı bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı. Gurur Duy Türkiye!" dedi.