Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı arasında güldüren diyalog

20 Şubat 2024 19:22 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 19:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'de karşıladı. Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Rama’yı protokol kapısında karşılayan Erdoğan, çevredekileri gülümseten bir açıklamada bulundu.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Rama, merdivenlerde Türkiye ve Arnavutluk bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Rama, Türkiye- Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

"ÜŞÜMÜYOR MUSUN?"

Edi Rama’yı protokol kapısında aracından inerken karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üşümüyor musun? Ne yapacağız?" dedi. Yanındaki çevirmene seslenen Erdoğan, kendi kaşkolunu çıkarttı.