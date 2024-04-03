Erdoğan: Zaferin küçüğü büyüğü olmaz

03 Nisan 2024 06:02 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 06:19

31 Mart Yerel Seçimleri geride kalırken, AK Parti Düzce'de seçimi kazanan taraf oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 40.22’sini alan AK Parti adayı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeniden seçilerek güven tazeledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Özlü'yü bu başarısından dolayı telefonla arayarak tebrik etti.

İkili arasındaki bu görüşmeyi AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, X sosyal medya hesabından o paylaştı.

"MUZAFFER İLLERİMİZİ ZİYARET EDECEĞİM"

Faruk Özlü’ye telefonda tebriklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sıkışığım, bazı seyahatlerim var. Amerika, Sudi Arabistan oralardan döndüğüm zaman inşallah muzaffer illerimizi ziyaret edeceğim” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Özlü seçimlerde daha yüksek bir oy oranı elde beklediğini belirterek üzüntüsünü ifade edince Erdoğan “Takma kafana zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir” cevabını verdi.



