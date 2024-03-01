Erdoğan'a cuma namazı çıkışı sevgi seli! Fotoğraf çektirip harçlık verdi

01 Mart 2024 14:29 - Güncelleme : 01 Mart 2024 14:49

Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere dün akşam saatlerinde Antalya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Serik ilçesinde kıldı.

Erdoğan, namaz için Belek Turizm Merkezi'ndeki Mecek Camii'ne gitti.

CAMİ BAHÇESİNDE SEVGİ SELİ

Cami avlusunda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan adeta sevgi seliyle karşılaştı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

KÜÇÜK ÇOCUĞA HARÇLIK VERDİ

Camiye ailesiyle gelen küçük bir çocuğa oyuncak ve 200 TL harçlık veren Erdoğan, ardından cuma namazı için camiye giriş yaptı.