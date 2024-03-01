Tgrt Haber
Haberler>Politika>Erdoğan'a cuma namazı çıkışı sevgi seli! Fotoğraf çektirip harçlık verdi
01 Mart 2024 14:29 - Güncelleme : 01 Mart 2024 14:49

Erdoğan'a cuma namazı çıkışı sevgi seli! Fotoğraf çektirip harçlık verdi

Antalya'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı öncesi adeta sevgi seliyle karşılaştı. Vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan harçlık dağıttı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazı

Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere dün akşam saatlerinde Antalya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Serik ilçesinde kıldı.

Erdoğan'a cuma namazı çıkışı sevgi seli! Fotoğraf çektirip harçlık verdi - 1. Resim

Erdoğan, namaz için Belek Turizm Merkezi'ndeki Mecek Camii'ne gitti.

Erdoğan'a cuma namazı çıkışı sevgi seli! Fotoğraf çektirip harçlık verdi - 2. Resim

CAMİ BAHÇESİNDE SEVGİ SELİ

Cami avlusunda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan adeta sevgi seliyle karşılaştı.

Erdoğan'a cuma namazı çıkışı sevgi seli! Fotoğraf çektirip harçlık verdi - 3. Resim

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan'a cuma namazı çıkışı sevgi seli! Fotoğraf çektirip harçlık verdi - 4. Resim

KÜÇÜK ÇOCUĞA HARÇLIK VERDİ

Camiye ailesiyle gelen küçük bir çocuğa oyuncak ve 200 TL harçlık veren Erdoğan, ardından cuma namazı için camiye giriş yaptı.

Erdoğan'a cuma namazı çıkışı sevgi seli! Fotoğraf çektirip harçlık verdi - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...