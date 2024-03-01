Erdoğan'a cuma namazı çıkışı sevgi seli! Fotoğraf çektirip harçlık verdi
Antalya'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı öncesi adeta sevgi seliyle karşılaştı. Vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan harçlık dağıttı.
Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere dün akşam saatlerinde Antalya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Serik ilçesinde kıldı.
Erdoğan, namaz için Belek Turizm Merkezi'ndeki Mecek Camii'ne gitti.
CAMİ BAHÇESİNDE SEVGİ SELİ
Cami avlusunda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan adeta sevgi seliyle karşılaştı.
HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ
Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
KÜÇÜK ÇOCUĞA HARÇLIK VERDİ
Camiye ailesiyle gelen küçük bir çocuğa oyuncak ve 200 TL harçlık veren Erdoğan, ardından cuma namazı için camiye giriş yaptı.