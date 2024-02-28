Erdoğan'dan '28 Şubat' paylaşımı: Karanlık zihniyetin hortlamasına izin vermeyeceğiz

28 Şubat 2024 13:53 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 14:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"DARBECİLERİ VE DESTEKÇİLERİNİ UNUTMAYACAĞIZ"

"Milletimiz 28 Şubat’ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır.

Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat’ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz."

ÖMER ÇELİK: BU ÜLKEYE YAPILMIŞ EN BÜYÜK KÖTÜLÜK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de 28 Şubat'la ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Çelik paylaşımında şu mesajı verdi:

"28 Şubat postmodern darbesi denilen millet düşmanı girişimin yıl dönümündeyiz. Bu millet düşmanı girişimi bir kere daha tarih önünde mahkum ediyoruz. Her çeşit darbe ve postmodern darbe bu ülkeye yapılmış en büyük kötülüktür.

Hukuk-dışı vatanseverlik diye bir şey olmaz. Darbeler ve postmodern darbeler sadece ülkemize kötülük etmek isteyenlerin aracısı olmuştur. Gerçek vatanseverlik Cumhuriyete, demokrasiye, meşru siyasete, millet iradesine ve hukuka sahip çıkmaktır.

Millet iradesine karşı çıkan her girişim millete düşmanlıktır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin temel değerlerine, Cumhuriyete, demokrasiye, meşru siyasete ve millet iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."