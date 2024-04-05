Erdoğan'dan Topkapı Sarayı’na ziyaret

05 Nisan 2024 19:31 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 19:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar'da bulunan evinden ayrılarak Ayasofya Camii'ne gitti. Burada Cuma namazını kılan Erdoğan, namaz sonrası orada bulunan vatandaşlarla bir süre muhabbet etti.

Namazın ardından Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda düzenlenen "İstanbul Mushafı" Teslim Töreni'ne katıldı. Hüseyin Kutlu başkanlığındaki 66 kişilik bir ekip tarafından sekiz yıl süren bir çalışmayla tamamlanan on ciltlik "İstanbul Mushafı"nı, Topkapı Sarayı'ndaki Mukaddes Emanetler Bölümü'ne teslim etti.

Kadir Gecesi'ni kutladığı basın mensuplarına kandil simidi ikram eden Erdoğan, "iyi bayramlar" dileğinin ardından buradan ayrıldı.

Ziyarette, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İstanbul Valisi Davut Gül ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.