Eski CHP'li il başkanı Canpolat'tan dikkat çeken sözler: İmamoğlu'nun ekibi Özgür Özel aleyhine paylaşımlar yaptı

20 Şubat 2024 22:40 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 00:20

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, TGRT Haber canlı yayınına konuk oldu. Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini belirten Canpolat, CHP'nin parti içindeki sorunları iyi yönetemediğini söyledi. "Bu süreç böyle devam edecek" diyen Canpolat, "Süreç iyi kurgulansaydı iktidara alternatif olabilmek için parti içi sorunları daha iyi çözebilir ve ön seçimlerini yapabilirdi." diye konuştu.

"ALTERNATİF OLAMIYORSA CİDDİ SORUNLAR VAR"

Canpolat'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Temennim başarılı olmaları. Ülkenin büyük sıkıntılar içinde geçtiği bir dönemde, yorgun olan bir iktidarın olduğu bir dönemde sol bir parti alternatif olamıyorsa ciddi sorunlar var. Dünyanın her yerinde muhalefet partileri alternatif partilerdir. Alternatif olamadığınız zaman iktidar istediğini yapabiliyor. Ciddi muhalefet olduğu takdirde hem iktidar doğru yönlendirir hem iktidarın yanlış yapması engellenir hem de halkın sorunları aktarılmış olur."

"ÖZGÜR ÖZEL ALEYHİNE PAYLAŞIMLAR YAPILDI"

Canpolat, İmamoğlu'nun ekibinin Özgür Özel aleyhine paylaşımlar yaptığını söyledi. "Uyarılarımı yaptım" diyen Canpolat, "Ön seçim yapılmadığını, aday belirleme kriterlerinin CHP geleneklerine uymadığını bunun sıkıntı oluşturacağını söyledim. Temennimiz iyi bir kampanyanın yapılması ve seçimde başarılı olmamız. Bizim kararlı tutumumuzun gelenekleri vardır." şeklinde konuştu.

Canpolat şöyle devam etti: "Kemal Kılıçdaroğlu geçmiş dönemde benim de eleştirdiğim birisi. Kültürel farklılıkları bir araya getirerek, Türkiye demokrasisi için çözülemeyen sorunları, oluşturduğu masada çözülebilirdi. Kemal Bey'e bu ülkenin ötekileri tarafından oy verildi."