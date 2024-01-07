Eski CHP'li isim AK Parti'den başkan adayı oldu

07 Ocak 2024 18:47 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 18:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle 11’i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adaylarını tek tek duyurdu. Uzun süredir merak edilen İstanbul adayı da belli oldu. Erdoğan, İstanbul için Murak Kurum'u seçti.

Erdoğan'ın açıkladığı isimler arasında dikkat çeken isimler de vardı. Eski CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Aydın Ayaydın, AK Parti’nin Muğla Belediye Başkan adayı oldu.

DİKKAT ÇEKEN BİR DİĞER İSİM DE NEBİ HATİPOĞLU

Öte yandan Erdoğan Eskişehir için de İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Nebi Hatipoğlu'nu aday gösterdi. Ayrıca Hatipoğlu istifasının ardından AK Parti'ye geçiş töreninde parti rozetini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan takmıştı.

AYDIN AYAYDIN KİMDİR?

Ayaydın, 1951 yılında Mardin Derik'te doğdu ve İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. 1977'de Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisi'nde iktisat asistanı olarak görev aldı; 1978'de İTİA İşletme Yüksek Okulu ve İTİA Ekonomi Fakültesi'nde asistanlık yaptı.

1983 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde ekonomi yüksek lisansını, 1985 yılında ise ekonomi doktorasını tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünde 1986 yılında yardımcı doçent olarak göreve başladı, 1988'de doçent unvanını aldı ve 1993 yılında ekonometri profesörü oldu.

1997-1999 yılları arasında Rekabet Kurumu Başkanlığı görevini üstlendi. 1999 yılında ANAP'tan, 2011 yılında ise CHP'den İstanbul milletvekili seçildi.