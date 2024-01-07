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    • 07 Ocak 2024 18:47 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 18:55

    Eski CHP'li isim AK Parti'den başkan adayı oldu

    Editör: Baran Aksoy / Kaynak: TGRT Haber

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri için partisinin 26 kentte seçime girecek belediye başkan adaylarını tek tek açıkladı. Başkan adaylarının arasından bir isim oldukça dikkat çekti. Eski CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Aydın Ayaydın, AK Parti’nin Muğla Belediye Başkan adayı oldu.

    Eski CHP&#039;li isim AK Parti&#039;den başkan adayı oldu
    Muğla, Yerel Seçim, Ak Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle 11’i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adaylarını tek tek duyurdu. Uzun süredir merak edilen İstanbul adayı da belli oldu. Erdoğan, İstanbul için Murak Kurum'u seçti.

    Erdoğan'ın açıkladığı isimler arasında dikkat çeken isimler de vardı. Eski CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Aydın Ayaydın, AK Parti’nin Muğla Belediye Başkan adayı oldu.

    DİKKAT ÇEKEN BİR DİĞER İSİM DE NEBİ HATİPOĞLU

    Öte yandan Erdoğan Eskişehir için de İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Nebi Hatipoğlu'nu aday gösterdi. Ayrıca Hatipoğlu istifasının ardından AK Parti'ye geçiş töreninde parti rozetini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan takmıştı.

    AYDIN AYAYDIN KİMDİR?

    Ayaydın, 1951 yılında Mardin Derik'te doğdu ve İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. 1977'de Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisi'nde iktisat asistanı olarak görev aldı; 1978'de İTİA İşletme Yüksek Okulu ve İTİA Ekonomi Fakültesi'nde asistanlık yaptı.

    Eski CHP'li isim AK Parti'den başkan adayı oldu

    1983 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde ekonomi yüksek lisansını, 1985 yılında ise ekonomi doktorasını tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünde 1986 yılında yardımcı doçent olarak göreve başladı, 1988'de doçent unvanını aldı ve 1993 yılında ekonometri profesörü oldu.

    1997-1999 yılları arasında Rekabet Kurumu Başkanlığı görevini üstlendi. 1999 yılında ANAP'tan, 2011 yılında ise CHP'den İstanbul milletvekili seçildi.

    Foto Galeri
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    <p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarını a&ccedil;ıkladı. İstanbul'da Murat Kurum, CHP İstanbul B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na resmen rakip oldu. İşte AK Parti'nin 26 il belediye başkanı adayları...</p>
    <p>İstanbul B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum</p>
    <p>Aydın B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş</p>
    <p>Balıkesir B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Y&uuml;cel Yılmaz</p>
    <p>Bursa B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş</p>
    <p>Denizli B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan</p>
    <p>Erzurum B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen</p>
    <p>Eskişehir B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu</p>
    <p>Kocaeli B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Tahir B&uuml;y&uuml;kakın</p>
    <p>Muğla B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın</p>
    <p>Ordu B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Hilmi G&uuml;ler</p>
    <p>Samsun B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan</p>
    <p>Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe</p>
    <p>Bing&ouml;l Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan</p>
    <p>Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay</p>
    <p>&Ccedil;anakkale Belediye Başkan adayı J&uuml;lide İskenderoğlu</p>
    <p>&Ccedil;ankırı Belediye Başkan adayı H&uuml;seyin Filiz</p>
    <p>D&uuml;zce Belediye Başkan adayı Faruk &Ouml;zl&uuml;</p>
    <p>Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba</p>
    <p>Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları</p>
    <p>Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu</p>
    <p>Isparta Belediye Başkan adayı Ş&uuml;kr&uuml; Başdeğirmen</p>
    <p>Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş</p>
    <p>Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin</p>
    <p>Sinop Belediye Başkan adayı Yakup &Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;oğlu</p>
    <p>Tokat Belediye Başkan adayı Ey&uuml;p Eroğlu</p>
    <p>Yalova Belediye Başkan adayı Mustafa Tutuk</p>
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi

    Haberler>Politika>Eski CHP'li isim AK Parti'den başkan adayı oldu
    Etiketler
    MuğlaYerel seçimAK PartiCumhurbaşkanı Erdoğan
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