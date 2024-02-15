Eski İYİ Partili Binnur Karadağlı'dan Meral Akşener'e salvolar: Sözünü tutmadı, hepimizi kandırdı

15 Şubat 2024 21:51 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 00:18

CHP'nin iş birliği teklifine 'hayır' diyen İYİ Parti'de bu süreçten sonra ipler iyice gerildi. Peş peşe gelen istifalar, aday tanıtım toplantılarında yaşanan gerginlikler İYİ Parti lideri Meral Akşener'i iyice zora soktu. Partiden birçok isim Akşener'i hedef aldı.

O isimlerden biri de Eski İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Binnur Karadağlı... TGRT Haber'de yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan Karadağlı, Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi.

"PARTİYE OY KAYBETTİRDİ"

İYİ Parti'nin yönetilemediğini gördüklerini söyleyen Karadağlı, "İYİ Parti'nin kararları CHP'yi rahatsız etti. Siyaset yapamayacak duruma geldik. Akşener'in şahsi kararları partiye oy kaybettirdi. İYİ Parti'nin seçmene faydası olacağını düşünmüyoruz. Akşener, en yakınındakileri partiden ihraç etti" dedi.

"HEPİMİZİ KANDIRDI"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Meral Akşener'in masaya hiç dönmemesi gerektiğinin altını çizen Karadağlı, "İYİ Parti'de ilçelere aday gösterecek isim yok. Geminin batmakta olduğunu gördük ve istifa ettik. Yerel seçimde oy kaybedecek. Akşener hiçbir sözünü tutmadı, hepimizi kandırdı" dedi.