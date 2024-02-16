Eski İYİ Partili Yener Yıldırım, Ankara'da yaşananları TGRT Haber'de anlattı

16 Şubat 2024 21:38 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 22:02

İYİ Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında, Etimesgut Belediyesi başkan adayı Hilmi Özer'in adaylığı ilçe teşkilatınca protesto edilmişti. Olayın ardından Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alınırken yerine de Akif Sarper Önder getirilmişti.

Yıldırım, TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında İYİ Parti'de yaşanan son olaylarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ADAYI TOPLANTININ YAPILDIĞI GÜN ÖĞRENDİM"

Etimesgut adayının açıklamadan bir gün önce belirlendiğini belirten Yıldırım, "4 ilçe Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından belirlendi. Ben Etimesgut adayını toplantının yapıldığı gün öğrendim" dedi.

"AK PARTİLİ BİR İSİM NEDEN ADAY GÖSTERİLDİ?"

İYİ Partili isimlerin başvurusu varken AK Partili bir ismin aday gösterilmesini eleştiren Yıldırım, "Bizim Etimesgut'ta 3 tane adayımız vardı. Bir gün öncesinden İlçe Başkanı'nı Burak Akburak aramış. Böyle bir protestodan haberimiz olsaydı biz Ankara İl Teşkilatı olarak önlerdik" ifadelerini kullandı.

"NEDEN GÖREVDEN ALINDIM BİLMİYORUM"

1995 yılından bu yana Akşener ile çalıştığını aktaran Yıldırım, "Neden görevden alındım bilmiyorum. Türk siyasetinde herkes konfor alanı oluşturuyor. O konfor bozulmasın diye her türlü ayak oyunu var" diye konuştu.

İYİ PARTİ'DE NELER OLUYOR?

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük'ün "İYİ Parti'de bir çok sıkıntı varken partinin gidişatını nasıl görüyorsunuz?" sorusuna ise Yıldırım, "Öznesi kendi, sevdası koltuk olanlar partiden gitti. Çubuk hadisesi spontane gelişen bir durum. Burak Akburak dayatmalar yaptı, ben kabul etmedim" ifadeleriyle cevap verdi.