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11 Ocak 2024 10:02 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 10:26

Eski Vali Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu MHP'den başkan adayı oldu

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; eski Vali Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun MHP'den başkan adayı oldu.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: TGRT Haber
Eski Vali Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu MHP&#039;den başkan adayı oldu
Mhp, Yerel Seçim, Belediye

Partilerin 31 mart yerel seçimleri için belediye başkanı aday belirleme süreci devam ediyor. Her geçen gün kritik kentlerdeki adaylar netleşirken MHP, Tokat'tan süpriz bir ismi öne sürdü. MHP, Tokat İl merkezinde Belediye Başkan adayı olarak eski Tokat Valisi Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu Mehmet Kemal Yazıoğlu’nun aday olduğu açıklandı.

"BAŞVURUSUNU TAMAMLADI"

MHP lideri Bahçeli'nin avulatı ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut, sosyal medya hesabından gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu:

“Hayırlı olsun. Tokatımızın Unutulmaz Valisi Merhum Büyüğümüz Recep Yazıcıoğlu’nun kıymetli evladı ve değerli kardeşimiz Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Sayın Genel Başkanımız tarafından kabul edilerek Tokat Belediye Başkan Adaylığı için başvurusunu tamamlamıştır. İnşallah şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum"


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MHPYerel seçimBelediye
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